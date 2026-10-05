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सुकमा में पारिवारिक विवाद का खूनी अंत, धारदार टांगिया से बेटे की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार

सुकमा कुम्हाररास में मर्डर ( ETV BHARAT )

सुकमा: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हाररास में पारिवारिक विवाद के दौरान एक शख्स ने अपने बेटे के ऊपर टंगिया से हमला कर दिया. इस घटना में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 4 तारीख को हुई और पुलिस ने आरोपी पिता को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है. इस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को सुकमा पुलिस ने जब्त कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सुकमा पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.