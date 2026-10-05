सुकमा में पारिवारिक विवाद का खूनी अंत, धारदार टांगिया से बेटे की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार
सुकमा पुलिस ने खूनी विवाद के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर बेटे की हत्या का आरोप है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2026 at 10:22 PM IST
सुकमा: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हाररास में पारिवारिक विवाद के दौरान एक शख्स ने अपने बेटे के ऊपर टंगिया से हमला कर दिया. इस घटना में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 4 तारीख को हुई और पुलिस ने आरोपी पिता को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है. इस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को सुकमा पुलिस ने जब्त कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सुकमा पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट
घटना 4 अक्टूबर 2026 को सुकमा शहर के वार्ड क्रमांक 15, कुम्हाररास में हुई. पुलिस को एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक वेट्टी लक्ष्मण का अपने पिता वेट्टी हड़मा से पारिवारिक विवाद चल रहा था. विवाद के दौरान दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया. इसी दौरान आरोपी पिता ने धारदार टांगिया से पुत्र पर हमला कर दिया. हमले में गंभीर चोट लगने के बाद वेट्टी लक्ष्मण की मौत हो गई.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक भौतिक साक्ष्य सुरक्षित किए. वैज्ञानिक अधिकारी की मौजूदगी में साक्ष्य जब्त किए गए. मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया. विवेचना के दौरान मिले सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी वेट्टी हड़मा के खिलाफ सिटी कोतवाली सुकमा में अपराध दर्ज किया.
आरोपी के खिलाफ क्रमांक 88/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में मामला दर्ज किया. पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल टंगिया जब्त किया. उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया- मनीष कुंवर, एसडीओपी, सुकमा
पुलिस ने आरोपी वेट्टी हड़मा को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. इस केस में पुलिस की आगे तफ्तीश जारी है. जांच के बाद इस केस में और खुलासा हो सकेगा.