पिता ने डेढ़ साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, आरोपी की मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
जांजगीर चांपा के हिर्री गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पिता ने अपने डेढ़ साल के बच्चे की हत्या कर दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 26, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 7:49 AM IST
जांजगीर चांपा: पामगढ़ थाना के हिर्री गांव में पिता की हैवानियत का मामला सामने आया है. पारिवारिक विवाद के बाद एक सनकी पिता ने अपने ही डेढ़ साल के बच्चे पर ईंट से हमला कर दिया. जिससे मासूम बच्चे की मौत हो गई.
घर में विवाद के बाद पिता ने ली बेटे की जान
इस घटना के बाद आरोपी की मां सीता बाई निषाद ने अपने ही बेटे के खिलाफ पामगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. सीता बाई ने बताया कि उनके घर में घरेलू विवाद हुआ. जिसके बाद उसका बेटा शिवाजी निषाद अपने डेढ़ साल के बेटे अनुराग को उठाकर घर की बाड़ी के पास खंडहर नुमा मकान की ओर ले गया. सीताबाई ने उसका पीछा किया. देखा कि शिवाजी अपने बेटे के सिर में ईंट से हमला कर रहा है. इसके बाद मां ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपी बिफर पड़ा और अपनी मां पर भी ईंट से हमला किया.
अस्पताल ले जाने से पहले मासूम की मौत
किसी तरह सीता बाई ने घायल पोते को बेटे से छुड़ाया और घटना की सूचना परिवार वालों को देकर बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन ज्यादा खून बहने से रास्ते में भी बच्चे की मौत हो गई.
आरोपी पिता को पामगढ़ पुलिस ने पकड़ा
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि हिर्री गांव में हुई घटना की सूचना मिलने पर पामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया. बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. आरोपी के खिलाफ धारा 103(1),115(2) ipc के तहत अपराध दर्ज किया गया है. घटनास्थल से खून से सना ईंट का टुकड़ा जब्त किया है.