फरीदाबाद में पिता ने 5 साल के मासूम की हत्या कर खुदकुशी की, परिवार के साथ हुआ था झगड़ा, पत्नी छोड़ चुकी थी
हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पिता ने 5 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है.
Published : May 11, 2026 at 6:58 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र के गांव दयालपुर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक पिता ने अपने पांच साल के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया.
परिवार के साथ झगड़ा करता था : मृतक की पहचान सागर के रूप में हुई है, जबकि उसके पांच वर्षीय बेटे का नाम रक्षित बताया गया है. पुलिस को दी शिकायत में मृतक के पिता रूपचंद ने बताया कि उनके दो बेटे हैं. बड़ा बेटा भारत अविवाहित है, जबकि छोटा बेटा सागर शादीशुदा था. सागर की पत्नी सपना और उनका पांच साल का बेटा रक्षित था. रूपचंद के अनुसार सागर का स्वभाव काफी आक्रामक था और वो अक्सर परिवार के साथ झगड़ा और मारपीट करता था. घरेलू कलह से परेशान होकर सागर की पत्नी सपना अपने बेटे के साथ करीब एक साल पहले गांव मच्छगर में किराये के मकान में रहने लगी थी, जबकि सागर गांव दयालपुर स्थित अपने घर में अकेला रह रहा था.
बेटे की हत्या कर खुदकुशी : बताया जा रहा है कि सुबह सागर मच्छगर पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर उसका परिवार के साथ विवाद हो गया. झगड़े के बाद वह अपने बेटे रक्षित को अपने साथ दयालपुर ले गया. देर शाम तक जब वह बच्चे को वापस नहीं लाया और फोन कॉल का भी जवाब नहीं दिया तो परिवार के लोगों को चिंता हुई. इसके बाद परिजन दयालपुर स्थित उसके घर पहुंचे. घर का मुख्य गेट अंदर से बंद मिला. पड़ोसियों की मदद से जब घर के अंदर प्रवेश किया गया और कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. कमरे में सागर ने खुदकुशी कर ली थी और मासूम रक्षित की भी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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