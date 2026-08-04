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बिहार में पिता ने 6 साल के बेटे को मार डाला, धारदार हथियार से गला रेता

नवादा में एक पिता ने अपने छह वर्षीय बेटे की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पढ़ें सोनू सिंह की रिपोर्ट

Nawada father kills six year old
नवादा में पिता ने की बेटे की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 6:50 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार इलाके में सोमवार को एक पिता पर अपने ही छह वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगा है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाता था पिता: मृतक की पहचान अंदर बाजार निवासी आजाद कुमार (6 वर्ष) के रूप में हुई है. उसकी मां मुन्नी देवी (34) ने बताया कि उनके पति सुधीर गोस्वामी वर्षों से परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे. वे न तो बच्चों के पालन-पोषण का खर्च उठाते थे और न ही कोई काम-धंधा करते थे. उल्टे शराब पीकर घर आते थे, मारपीट करते थे और घर में रखे सामान तक को बेच देते थे.

डायल-112 की मौजूदगी में हुआ था समझौता: मुन्नी देवी ने बताया कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वह कई बार मायके जहानाबाद चली गई थीं. करीब दो महीने पहले भी पति की मारपीट से तंग आकर कारण वह मायके में रह रही थीं. महिला के अनुसार, दो-तीन दिन पहले डायल-112 पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था. समझौते के बाद सुधीर गोस्वामी अपने बेटे आजाद को अपने साथ ले गया था.

मासूम पर धारदार हथियार से हमला: आरोप है कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे जब आजाद खेल रहा था, तभी आरोपी पिता ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

मां पर था पूरे परिवार का जिम्मा: मुन्नी देवी ने बताया कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी. वह गांव-गांव घूमकर चूड़ी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की सामग्री बेचकर अपनी तीन बेटियों खुशी कुमारी, पूजा कुमारी और ज्योति कुमारी और इकलौते बेटे आजाद कुमार का भरण-पोषण करती थीं. उन्होंने बताया कि पति से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी. कई बार समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.

जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही कादिरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया पुलिस ने घटनास्थल से कई सबूत भी जुटाए हैं. वहीं थानाध्यक्ष अवध किशोर प्रसाद ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि लगातार छापेमारी कर घटना के कुछ ही घंटों के बाद फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई. फिलहाल पुलिस विधिसम्मत कार्रवाई में जुटी है.

"परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई. वहीं लगातार छापेमारी कर घटना के कुछ ही घंटों के बाद फरार आरोपी को भी गिरफ्तारी कर लिया गया. फिलहाल आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है."- अवध किशोर प्रसाद, कादिरगंज थानाध्यक्ष

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