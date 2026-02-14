ETV Bharat / state

पिता का हत्यारा 14 साल बाद अहमदाबाद से गिरफ्तार, उम्रकैद की सजा के बाद हो गया था फरार

लखनऊ: जीआरपी ने 14 साल से फरार चल रहे 50 हजार के इनामी और सजायाफ्ता हत्यारा संत कुमार को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने वर्ष 2012 में अपने ही पिता की साथियों संग मिलकर हत्या कर दी थी, जिसमें अदालत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.



​एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए संत कुमार गुजरात भाग गया था. वहां अपनी पहचान छिपा कर एक सामान्य नागरिक की तरह परिवार के साथ कपड़ा फैक्ट्री में रह कर काम कर रहा था, ताकि किसी को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पर संदेह न हो.

पुलिस को गोपनीय इनपुट मिली थी कि 50 हजार का इनामी अपराधी गुजरात में छिपा है. इसके बाद लखनऊ डिवीजन के जीआरपी ने टीम को सक्रिय किया. टीम ने अहमदाबाद पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से घेराबंदी की और आरोपी को दबोच लिया. हालांकि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई बार झूठ बोला, लेकिन पुलिस ने आधार कार्ड के बुनियाद पर उसे गिरफ्तार कर लिया.



​संत कुमार को अदालत पहले ही पिता की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. पुलिस अब उसे लखनऊ लाकर जेल भेजने की विधिक प्रक्रिया पूरी कर रही है. साथ ही उन लोगों की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने फरारी के दौरान उसे शरण दी थी.