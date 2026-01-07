ETV Bharat / state

पिता ने डेढ़ साल के बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला, पत्नी की शादी से था नाराज

दरभंगा : बिहार के दरभंगा से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के भालपट्टी थाना क्षेत्र के फजिला गांव में एक मासूम की हत्या कर दी गई है. डेढ़ साल के मासूम का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता ही निकला.

पिता ने पुत्र को मार डाला : आरोपी पिता (चंदन) ने पत्नी की दूसरे शादी से नाराज होकर अपने डेढ़ साल के बेटा को पानी में डूबाकर मार डाला. इस बात की जानकारी मिलते ही मृतक के दादा रामसोगारथ सहनी ने भालपट्टी थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई हैं.

इलाके में फैली सनसनी : सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित पिता चंदन सहनी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उसके पुत्र राधव की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की खबर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

शादी के बाद पत्नी को लेकर गया हिमाचल : स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार चंदन की शादी पास के ही गांव में 2021 में चांदनी कुमारी के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही वह पत्नी को साथ लेकर हिमाचल प्रदेश चला गया. पहले उनकी एक बेटी हुई और बाद में बेटा पैदा हुआ. कुछ समय बाद चंदन ने दोनों बच्चों को गांव में दादा-दादी के पास छोड़ दिया था.

पत्नी ने कर ली दूसरी शादी : स्थानीय लोगों के अनुसार चंदन सहनी हिमाचल प्रदेश में पत्नी के साथ मजदूरी किया करता था. चंदन की पत्नी को काम के दौरान किसी व्यक्ति से नजदीकी बढ़ गई. कुछ दिन बाद दोनों ने हिमाचल प्रदेश में शादी कर ली और घर छोड़ दिया. इस बात से नाराज चंदन सोमवार की शाम अपने घर पहुंचा.