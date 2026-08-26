ETV Bharat / state

गुस्से में एक शख्स ने खुद के परिवार को कर दिया बर्बाद, छह महीने के बेटे की ली जान, आरोपी पिता गिरफ्तार

हजारीबागः जिले में दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जहां एक पिता ने अपने 6 महीने के बेटे की जान ले ली. बताया जाता है कि घरेलू विवाद के कारण पिता को गुस्सा आ गया. उसने अपना गुस्सा अपने ही बच्चे पर उतार दिया. पिता ने कुएं के पास पक्की जमीन पर उसे पटक दिया. जिससे अस्पताल ले जाने के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई.

बच्चे की मां ने थाने में आवेदन दिया

कटकमसांडी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान छह माह के मासूम की मौत का मामला सामने आया है. मृत बच्चे का नाम अंश कुमार बताया जा रहा है. बच्चे की मां निराली कुमारी ने पति आकाश कुमार पर बेटे को पटककर मारने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है.

रांची पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत

आवेदन के अनुसार, घर में सास के साथ विवाद के दौरान आकाश कुमार वहां पहुंचा और कमरे में सो रहे बच्चे को उठाकर घर के पीछे कुएं के पास ले गया. आरोप है कि वहां ढलाई वाले फर्श पर बच्चे को पटक दिया. गंभीर रूप से घायल अंश को मां हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गई, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया, मगर रांची पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई.

गुस्से में व्यक्ति ने अपना परिवार बर्बाद कर दिया