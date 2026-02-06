ETV Bharat / state

पिता ने एक साल की बेटी को पानी में डुबा कर मार डाला, पत्नी के चरित्र पर था शक

पत्नी पर शक था, इस लिए बेटी को मार डाला

पिता ने बेटी को मार डाला
पिता ने बेटी को मार डाला (Photo Credit; ETV Bharat)
कानपुर: रावतपुर में पिता ने अपनी ही एक साल की बेटी की जान ले ली. आरोपी पिता गोपाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण वह अक्सर बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की बात कहता था. इसी विवाद के चलते एक महीने पहले आरोपी ने बच्ची को ठंडे पानी के टब में डुबाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को बच्ची की मौत हो गई.

पिता ने बेटी को मार डाला: मृतका की माँ रुचि और गोपाल ने प्रेम प्रसंग के बाद सितंबर 2024 में कोर्ट मैरिज की थी. शादी के तीन महीने बाद ही बेटी का जन्म हुआ, जिसको लेकर गोपाल लगातार पत्नी पर शक करता था. रुचि का आरोप है कि जब भी वह घर के खर्च या बच्ची के दूध के लिए पैसे मांगती, तो गोपाल उसे 'बदचलन' कहकर प्रताड़ित करता था. शराब पीकर मारपीट करता था.

रुचि ने बताया कि करीब एक महीने पहले गोपाल ने विवाद के दौरान बच्ची को ठंडे पानी से भरे टब में फेंक कर डुबाने की कोशिश की थी. उस समय तो बच्ची को बचा लिया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई. एक महीने तक चले इलाज के बाद शुक्रवार सुबह मासूम ने दम तोड़ दिया. बच्ची की मौत के बाद गुस्साए मायके वालों ने शव को ससुराल के दरवाजे पर रखकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंचे रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर जाँच की जा रही है. मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि हो पाएगी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

