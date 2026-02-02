ETV Bharat / state

हैवान पिता ने 12 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा, शव को संदूक में रख फरार हो गया

हत्यारा पिता का पत्नी से प्रोपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था

पिता ने बेटे को मौत के घाट उतारा
पिता ने बेटे को मौत के घाट उतारा (Etv Bharat Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोमवार को एक नशेड़ी पिता ने अपने ही 12 साल के बेटे को धारदार हथियार से हत्या कर लाश को संदूक में रखकर फरार हो गया. आरोपी का अपनी ही पत्नी से प्रोपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. मृतक की मां के तहरीर पर पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

मामला मक्खनपुर थाना क्षेत्र के जिजौली का है. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी के अनुसार यहां के रहने वाले राजेश का अपनी ही पत्नी उर्मिला से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. हालांकि पति-पत्नी दोनों एक ही घर में रहते हैं. घटना सोमवार की है. उर्मिला एक निजी स्कूल में टीचर है. वह स्कूल गयी थी. घर पर राजेश के साथ उसका 12 साल का बेटा मयंक था. उर्मिला जब लौटकर आयी तो राजेश घर से गायब था और घर मे खून फैला था. उर्मिला ने जब मयंक की खोजबीन की तो उसका शव एक सन्दूक से बरामद हुआ.

उर्मिला की चीखपुकार से आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गयी. महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. पूछ ताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि मयंक की हत्या उसके पति राजेश ने की है. राजेश नशे का आदी है. महिला की तहरीर पर राजेश के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस तलाश शुरू कर दी है.

TAGGED:

फिरोजाबाद न्यूज
FATHER KILLED SON
FIROZABAD FATHER KILLED SON
MURDER CASE IN FIROZABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.