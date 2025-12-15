ETV Bharat / state

बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, पिता ने 3 बच्चों संग दी जान

मुजफ्फरपुर में आत्महत्या ( Concept Image )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पिता ने अपने पांच बच्चों संग फांसी लगा ली, जिसमें पिता और तीन बेटियों की मौत हो गई. दो बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचाई. परिवार में घर के चार लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है. सूचना के बाद सकरा थाना मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. पिता ने 3 बेटियों संग दी जान : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रौलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रविवार रात एक पिता ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सोमवार की सुबह जब स्थानीय लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मुजफ्फरपुर में आत्महत्या (Concept Image) मृतकों में पिता और तीन बेटी : मृतक की पहचान अमरनाथ राम (40 वर्ष) के रूप में हुई है. उनके साथ आत्महत्या करने वाली बेटियों की पहचान राधा कुमारी (11 वर्ष), राधिका (9 वर्ष) और शिवानी (7 वर्ष) के रूप में हुई है. जबकि उनके दो बेटे शिवम कुमार (6 वर्ष) और चंदन (4 वर्ष) इस घटना में किसी तरह बच गए. क्यों तबाह किया परिवार?, जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना पर सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया है. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है.