बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, पिता ने 3 बच्चों संग दी जान

इस घटना में पिता और तीन बेटियों की जान चली गई, जबकि दो बेटे बच गए, जानिए क्या हुआ?

Four Dead in Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में आत्महत्या (Concept Image)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 15, 2025 at 9:03 AM IST

3 Min Read
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पिता ने अपने पांच बच्चों संग फांसी लगा ली, जिसमें पिता और तीन बेटियों की मौत हो गई. दो बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचाई. परिवार में घर के चार लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है. सूचना के बाद सकरा थाना मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.

पिता ने 3 बेटियों संग दी जान : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रौलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रविवार रात एक पिता ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सोमवार की सुबह जब स्थानीय लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मुजफ्फरपुर में आत्महत्या (Concept Image)

मृतकों में पिता और तीन बेटी : मृतक की पहचान अमरनाथ राम (40 वर्ष) के रूप में हुई है. उनके साथ आत्महत्या करने वाली बेटियों की पहचान राधा कुमारी (11 वर्ष), राधिका (9 वर्ष) और शिवानी (7 वर्ष) के रूप में हुई है. जबकि उनके दो बेटे शिवम कुमार (6 वर्ष) और चंदन (4 वर्ष) इस घटना में किसी तरह बच गए.

क्यों तबाह किया परिवार?, जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना पर सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया है. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है.

''लोगों ने बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. घर का मुखिया कोई काम नहीं कर रहा था. प्रथम दृष्ट्या आत्महत्या का मामला लग रहा है.'' - सकरा थाना पुलिस

क्या बोले ग्रामीण? : स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार रात अमरनाथ राम ने अपने सभी 5 बच्चों संग फांसी लगाने की कोशिश की. हालांकि दो बेटे किसी तरह बच कर घर से बाहर निकल आए और दोनों ने शोर मचाया, जिससे गांव के लोग मौके पर जमा हो गए और उनकी जान बच गई. जिसके बाद देर रात को ही पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी गई.

''अमरनाथ राम पिछले कुछ समय से भीषण आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव से गुजर रहा था. इस साल जनवरी महीने में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी.'' - रामाशीष, ग्रामीण, नवलपुर मिश्रौलिया गांव

'बच्चों ने बताया, पापा भाई दीदी ने फांसी लगा ली' : मृतक के चाचा सीताराम राम ने बताया कि ''हम सुबह 4 बजे सोकर उठे तो देखा कि घर के बच्चे रो रहे है. लड़कों ने बताया कि, बाबा पापा, भाई और दीदी ने फांसी लगा ली है.'' सीताराम ने आगे बताया कि ''मेरे भाई टुनटुन राम का बेटा अमर नाथ के पांच बच्चे है. अमरनाथ ने पांच बच्चों को फांसी लगा दिया था. दो किसी तरह भाग गए और अपनी जान बचाई. अमरनाथ और उसकी तीन बेटी की मौत हो गई है.''

