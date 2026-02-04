ETV Bharat / state

शक था कि बेटा अपना खून नहीं, इसलिए पिता ने हंसिया से काट दिया, शरीर पर किए 25 से 30 वार

फिरोजाबाद: जिले के मक्खनपुर क्षेत्र में बीती 2 फरवरी को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें पिता ने अपने ही 12 वर्षीय बेटे की हंसिया से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी. अब पुलिस ने वारदात के दो दिन बाद 4 फरवरी को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त हंसिया भी बरामद की है. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा था. उसे शक था कि बेटा उसका नहीं है. इसीलिए उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने बेटे पर हंसिया से 25-30 वार किए थे.

अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी के अनुसार, 2 फरवरी 2026 को सब्जी मंडी से श्रीराम ग्लास फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते पर एक घर में बच्चे की हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर खून के निशान देखे और तलाश करने पर बच्चे का शव एक बक्से में बंद मिला. घटना के बाद से मृतक का पिता राजेश फरार था.

बच्चे की मां उर्मिला की तहरीर पर थाना मक्खनपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी राजेश कुमार (44), निवासी जिजौली, थाना मक्खनपुर को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर कांच फैक्ट्री से स्टेशन की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के पास सरसों के खेत से हत्या में इस्तेमाल हंसिया बरामद की गई.

पूछताछ में आरोपी पिता राजेश ने बताया कि उसकी शादी करीब 22 साल पहले उर्मिला से हुई थी. शराब की लत के कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद रहता था. कुछ समय तक पत्नी मायके में भी रही. उसे संदेह था कि बेटा मयंक अपना नहीं था. साथ ही मकान बेटे के नाम होने की बात से भी वह नाराज था.