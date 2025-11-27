ETV Bharat / state

यूपी में पिता ने अपनी ही बेटी का किया किडनैप, जानिए क्यों किया ऐसा?

फिरोजाबाद पुलिस ने जांच के दौरान पोल खुलने के बाद शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Credit; Firozabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 7:36 PM IST

फिरोजाबाद: जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दुश्मनों को फंसाने के लिए पिता ने अपनी ही बेटी का किडनैप कर लिया और झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी. हालांकि पुलिस ने जांच शुरू की और कड़ी से कड़ी जोड़ी तो केस दर्ज कराने वाला ही आरोपी निकला. पुलिस ने झूठा केस दर्ज कराने वाले व्यक्तिको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यही नहीं बेटी ने भी पिता का साथ दिया और पुलिस के सामने झूठा बयान दिया. यही नहीं पिता ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि वह पुलिस के सामने दुश्मनों के खिलाफ बयान दे दे.

अरांव थाना इंस्पेक्टर ऋषि कुमार ने बताया कि 22 नवंबर को थाने पर एक छात्रा के अपहरण का केस दर्ज हुआ था. थाना अरांव क्षेत्र के रहने वाले कुंवरपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. कुंवरपाल ने आरोप लगाया था कि उसके गांव के केदार और अजय देव ने 17 नवम्बर को स्कूल जाते समय लिफ्ट देने के बहाने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया. बाद में 22 नवम्बर को आरोपी बेटी को मक्खनपुर पर छोड़कर चले गए. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब विवेचना की तो जो तथ्य प्रकाश में आये वह हैरान कर देने वाले थे.

इंस्पेक्टर ऋषि कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता कुंवरपाल की अजय और केदार से पुरानी रंजिश औऱ मुकदमे बाजी चल रही है. इसी के चलते विरोधियों को फंसाने के लिए कुंवरपाल ने अपने साथी के साथ मिलकर प्रपंच रचा. साजिश के तहत बेटी को खेड़ा गणेशपुर गांव में अपनी बहन के घर छोड़ आये. बाद में छात्रा को समझा बुझाकर 22 नवंबर को उसे मक्खनपुर में छोड़ दिया. इंस्पेक्टर ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य संकलन के बाद अपहरण का झूठा नाटक बनाने और झूठी एफआइआर दर्ज कराने के आरोप में कुंवरपाल और रमाकांत के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया.

