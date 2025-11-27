ETV Bharat / state

यूपी में पिता ने अपनी ही बेटी का किया किडनैप, जानिए क्यों किया ऐसा?

फिरोजाबाद: जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दुश्मनों को फंसाने के लिए पिता ने अपनी ही बेटी का किडनैप कर लिया और झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी. हालांकि पुलिस ने जांच शुरू की और कड़ी से कड़ी जोड़ी तो केस दर्ज कराने वाला ही आरोपी निकला. पुलिस ने झूठा केस दर्ज कराने वाले व्यक्तिको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यही नहीं बेटी ने भी पिता का साथ दिया और पुलिस के सामने झूठा बयान दिया. यही नहीं पिता ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि वह पुलिस के सामने दुश्मनों के खिलाफ बयान दे दे.

अरांव थाना इंस्पेक्टर ऋषि कुमार ने बताया कि 22 नवंबर को थाने पर एक छात्रा के अपहरण का केस दर्ज हुआ था. थाना अरांव क्षेत्र के रहने वाले कुंवरपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. कुंवरपाल ने आरोप लगाया था कि उसके गांव के केदार और अजय देव ने 17 नवम्बर को स्कूल जाते समय लिफ्ट देने के बहाने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया. बाद में 22 नवम्बर को आरोपी बेटी को मक्खनपुर पर छोड़कर चले गए. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब विवेचना की तो जो तथ्य प्रकाश में आये वह हैरान कर देने वाले थे.