20 साल तक अंधेरे कमरे में कैद रही बेटी, आजादी मिली तो दुनिया देखने की हसरत हुई खत्म
एक डर ने बिटिया की हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना दिया. पिता को जबतक अपनी गलती का एहसास हुआ तबतक देर हो चुकी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 4, 2025 at 3:48 PM IST
बस्तर: अगर कोई आपसे कहे कि आप घंटे भर के लिए अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं. यह सुनकर ही आप घबरा जाएंगे. लेकिन फर्ज करिए, जब कोई 20 सालों तक अंधेरे कमरे में बंद रहे, जिस कमरे में न कोई खिड़की हो न कोई रोशनी, न बात करने के लिए इंसान, उसकी क्या हालत होगी. बस्तर में एक ऐसी ही घटना सामने आई है. यहां पिता ने अपनी बेटी को 20 सालों तक कमरे में बंद कर रखा. सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरुर लगे लेकिन सच है.
बिटिया की जिंदगी बन गई नर्क
कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से. पीड़ित बच्ची के पिता खुशहाल किसान हुआ करते थे. थोड़ी बहुत जो जमीन उनके पास थी उसी से पूरे परिवार का पेट भरते थे. पीड़ित बच्ची भी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाया करती थी. बच्ची जब छह साल की थी, तब गांव के ही युवक ने उसे मारने की धमकी दी. बच्ची उस धमकी से काफी दहशत में आ गई. बच्ची को ऐसा लगा कि अगर वो उस युवक के सामने आ गई तो उसे जान से मार देगा. बच्ची के मन में इतना खौफ भर गया कि उसने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया. पति और रिश्तेदारों से भी बच्ची बात करने से और सामने आने से कतराने लगी.
20 साल तक अंधेरे कमरे में कैद रही बेटी
समाज कल्याण विभाग की उपसंचालक सुचित्रा लकड़ा कहती हैं, बच्ची के मन में डर इस कदर समा गया कि बच्ची ने खुद को अंधेरे कमरे में कैद कर लिया. बच्ची उस कमरे में 20 साल तक दहशत के साए में कैद रही. पिता ने भी बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की. पिता को भी डर था कि बच्ची दरिंदे के हाथ न लग जाए, इसलिए कमरे में ही कैद रहे. बेटी बंद कमरे में घुटती रही जबकि पिता बेटी की हालत देख देख बाहर घुटता रहा. समय रहते अगर पिता ने बेटी को कैद से आजाद करा दिया होता तो आज उसकी जिंदगी खुशहाल होती. समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि पिता को भी डर था कि कहीं बच्ची दरिंदे के हाथ न लग जाए. इसी डर की वजह से वो बच्ची को बंद और अंधेरे कमरे में ही कैद रखता.
एक छोटी सी धमकी ने जिंदगी में घोल दिया जहर
समाज कल्याण विभाग की उपसंचालक सुचित्रा लकड़ा कहती हैं, पिता ने दरिंदे से बचाने के लिए बच्ची को एक अंधेरे और बंद कमरे में छिपाकर रखा था. सिर्फ खाना देने के लिए दरवाजा खोला जाता और फिर बंद कर दिया जाता. 20 सालों तक बच्ची इस बंद कमरे में सांस लेती रही.
जब पिता को हुआ गलती का एहसास
सुचित्रा लकड़ा कहती हैं, छह महीने पहले हमें बच्ची के पिता से ही बच्ची के बारे में पता चला. बच्ची के पिता ने कहा कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. ऐसे में मेरी बेटी को वहां से आकर ले जाएं. पिता की सूचना पर हम बच्ची के घर पहुंचे. जब हमने बच्ची को घर से बाहर निकाला तो उसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी. बच्ची देख नहीं सकती थी, बच्ची के कान में भी प्रॉब्लम थी. उसकी मानसिक स्थिति भी अलग थी. फिलहाल हमने बच्ची को कोल्चुर ग्राम के घरौंदा आश्रम में रखा है. बच्ची का इलाज भी जारी है. बच्ची धीरे धीरे सीख रही है. चलना, बोलना और खाना खाना उसे आने लगा है. बच्ची अब बात भी कर रही है. बच्ची हमारी कई बातों पर मुस्कुराकर जवाब भी दे रही है.
गांव वालों ने भी नहीं की मदद
सुचित्रा लकड़ा कहती हैं, बच्ची के पिता ने हमें बताया था कि बच्ची इंसानों को देखकर काफी डर जाती है. लिहाजा हमने उसे काफी समझाया है. हम लगातार उसकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं. बच्ची अब खुद से अपने दैनिक काम करने लगी है. बच्ची के बड़े भाई और भाभी गांव से थोड़ी दूरी पर रहते हैं. परिवार के इन लोगों ने कभी भी बच्ची की चिंता नहीं की. 6 साल की उम्र में कैद हुई बच्ची आज 26 साल की युवती है. हमें खुद अफसोस होता है कि इसका बचपन एक गलती के कारण खत्म हो गया. हम बच्ची का बचपन तो नहीं लौट सकते हैं. लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि बच्ची को एक बेहतर और स्वस्थ जीवन दें. जिससे वो आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके.
समाज कल्याण विभाग को भरोसा
समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी भी बच्ची की कहानी सुन भावुक हैं. सभी चाहते हैं कि बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए. बच्ची के आंखों की रोशनी कैसे ठीक होगी इसको लेकर भी डॉक्टरों से बातचीत की जा रही है.
अगर कोई आपके बच्चे को धमकाता है तो क्या करें
- अपने बच्चे को आश्वस्त करें कि वो सुरक्षित है और उसकी चिंताओं को घर वाले सुनकर हल कर रहे हैं.
- बच्चे की बातों का विश्वास करें और उनका समर्थन करें. बच्चे को भावनात्मक सहारा दें. बच्चे से पूरी जानकारी इकट्ठा करें.
- धमकी के बारे में विवरण इकट्ठा करें, अपराधी की पहचान कर पुलिस की मदद लें.
- अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरुरी कदम उठाएं.
- बच्चे से खुलकर बात करें. बच्चे की भावनाओं और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें.
- अगर आपका बच्चा चिंता या परेशानी का अनुभव कर रहा है, तो किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से परामर्श करने पर विचार करें.