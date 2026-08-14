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'मेरी मौत की जिम्मेदार बेटी'.. वीडियो जारी कर पिता ने पुल से नदी में लगाई छलांग

रोहतास में एक पिता ने बेटी के घर से भागने पर उठाया खौफनाक कदम. नदी में छलांग लगाने से पहले बनाया वीडियो. रिपोर्ट-रवि कुमार

Man jumped from Son Bridge
इसी नदी में लड़की के पिता ने लगायी छलांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 11:16 AM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में सोन पुल से एक 45 वर्षीय शख्स ने छलांग लगा दी. शख्स की पहचान नासरीगंज थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सोन नदी में उसकी तलाश की जा रही है.

युवक के साथ घर से चली गई थी बेटी: शख्स की बेटी बीते 3 अगस्त की देर रात एक युवक के साथ घर से चली गई थी. इसके बाद परिजनों ने नासरीगंज थाने में बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की और शिथिलता बरती.

बेटी के घर से भागने पर था परेशान: इधर, बेटी के घर से चले जाने के बाद शख्स काफी तनाव और सदमे में था. इसी बीच वह बाइक से डेहरी स्थित सोन पुल पर पहुंच गया. छलांग लगाने से पहले उसने करीब चार मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें वह रोते हुए अपनी परेशानी और बेटी के घर से चले जाने की बात बताते हुए नजर आ रहा है.

छलांग लगाने से पहले बनाया वीडियो: वीडियो में शख्स ने अपनी मौत के लिए अपनी बेटी समेत कुछ अन्य लोगों को जिम्मेदार बताया है. उसने कहा कि उसे पता है कि उसकी बेटी कहां है, लेकिन इसके बावजूद उसे जानकारी नहीं दी जा रही है. वीडियो में वह बार-बार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर दुख जताते हुए कहता है कि अगर उसकी बेटी किसी तरह वापस आ जाए तो उसकी शादी करा दी जाए.

नदी के गहरे पानी में लगाई छलांग: वीडियो बनाने के बाद शख्स ने सोन नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी. घटना की सूचना मिलते ही नासरीगंज और डेहरी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. राजस्व अधिकारी तौकीर अहमद भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी अभियान शुरू कराया गया.

Man jumped from Son Bridge
घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

शख्स की तलाश में जुटी पुलिस: हालांकि काफी तलाशी के बावजूद शख्स का कुछ पता नहीं चला है. अधिकारियों के अनुसार एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और उसके पहुंचने के बाद तलाशी अभियान को और तेज की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं बेटी के लापता होने की शिकायत पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और परिजनों के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

परिजन ने पुलिस पर लगाया आरोप: परिजन ने आरोप लगाते हुए बताया कि "पुलिस ने आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया. घटना 3 को देर रात हुई और 4 को पुलिस को आवेदन दिया गया था. पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाई होती तो लड़की को बरामद कर लिया गया होता. वहीं उसके पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना होता."

"जिस-जिस पर शक था आवेदन में लिख कर दिया गया था बावजूद पुलिस लापरवाह बनी रही. समय से पुलिस ने एक्शन ले लिया होता तो भाई को ये कदम नहीं उठाना पड़ता."-शख्स का भाई

क्या कहती है पुलिस?: पूरे मामले पर नासरीगंज SHO अविनाश कुमार ने बताया कि मिसिंग के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. परिजनों ने 7 अगस्त को आवेदन दिया था, 8 अगस्त को केश दर्ज किया गया है. लड़की के पिता के सोन ब्रिज से छलांग लगा कर आत्महत्या की कोशिश की सूचना मिली है. सोन नदी में उसकी तलाश की जा रही है.

"एक शख्स के सोन ब्रिज से छलांग लगाने की सूचना मिली है. इससे पहले उस शख्स की बेटी की मिसिंग केश दर्ज की गई थी. फिलहाल स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी अभियान शुरू ."- अविनाश कुमार, एसएचओ, नासरीगंज

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Last Updated : August 14, 2026 at 11:16 AM IST

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