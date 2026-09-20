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डिप्टी एसपी बेटा खो दिया, बहू कोर्ट के चक्कर लगवा रही...CBI कोर्ट के फैसले पर छलका सीओ जियाउल हक के पिता का दर्द

सीबीआई कोर्ट ने सीओ जियाउल हक हत्याकांड में विधायक राजा भैया को क्लीन चिट दे दी है. फैसले से हक परिवार नाखुश है.

सीबीआई कोर्ट के फैसले से नाराज जियाउल हक के पिता.
सीबीआई कोर्ट के फैसले से नाराज जियाउल हक के पिता. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 6:54 PM IST

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देवरिया : 'जिंदा हूं, इस उम्मीद में कि बेटा तो खो दिया, लेकिन न्याय तो मिलेगा, पर कोर्ट के आदेश से दिल को गहरा आघात पहुंचा है.' यह कहना है प्रतापगढ़ कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक के बीमार पिता हाजी शमसुल हक का. जब उनको सीबीआई कोर्ट के फैसले की जानकारी हुई तो उनका जख्म फिर से ताजा हो गया.

सपना चकनाचूर हो गया : खुखुंदू थाना क्षेत्र के जुआफर गांव निवासी हाजी शमसुल हक ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी बड़े अरमान से बेटे जियाउल हक को गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के बाद प्रयागराज तैयारी के लिए भेजा था. बेटे के अफसर बनने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन जिस बेटे पर नाज था और लगता था कि जिंदगी बदल जाएगी, वह सपना चंद दिनों में ही चकनाचूर हो गया.

बेटे के कातिलों को सजा चाहिए : हाजी शमसुल हक बताते हैं, मार्च 2013 में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बेटे की मौत के बाद मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं. बेटा तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसके मौत के असली गुनहगारों को सजा दिलाने की आस लगाए बैठा हूं. जिंदगी का एक-एक पल इस इंतजार में गुजर रहा है कि बेटे के कातिलों को सजा मिलेगी. मैं और मेरी पत्नी हाजरा खातून सीबीआई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हमें बेटे के कातिलों को सजा चाहिए.

बहू से रिश्तों में पड़ी दरार : शमसुल हक बताते हैं, बेटे जियाउल हक की मौत के बाद बहू डॉ. परवीन आजाद का गांव आना बंद हो गया. उन्हें नौकरी मिल गई. धीरे-धीरे समय बीता तो बहू और ससुराल के लोगों के रिश्तों में दरार पड़ गई. बहू ने एलआईसी के पैसे के लिए मुकदमा किया था. इसके बाद अब चल-अचल संपत्ति के लिए मुकदमा कर रखा है, 28 सितंबर को सुनवाई होनी है.

बहू ने मिलने से भी इनकार कर दिया : शमसुल हक बताते हैं, बहू से बात करना तो दूर की बात है, वह हम लोगों से कहती है कि सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ाऊंगी. लखनऊ जाने पर वह एक बार मिलने से भी इनकार कर चुकी है. हम पर क्या बीत रहा है, यह अल्लाह ही जानता है. बेटा भी खो दिया और परिवार भी टूट गया. हर महीने बुढ़ापे में मुकदमा लड़ने के लिए जाना पड़ता है.

यह भी पढ़ें : ​सीओ जियाउल हक हत्याकांड; पूर्व मंत्री राजा भैया को CBI कोर्ट से बड़ी राहत, खारिज हुई आगे की कार्रवाई

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