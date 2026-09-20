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डिप्टी एसपी बेटा खो दिया, बहू कोर्ट के चक्कर लगवा रही...CBI कोर्ट के फैसले पर छलका सीओ जियाउल हक के पिता का दर्द

देवरिया : 'जिंदा हूं, इस उम्मीद में कि बेटा तो खो दिया, लेकिन न्याय तो मिलेगा, पर कोर्ट के आदेश से दिल को गहरा आघात पहुंचा है.' यह कहना है प्रतापगढ़ कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक के बीमार पिता हाजी शमसुल हक का. जब उनको सीबीआई कोर्ट के फैसले की जानकारी हुई तो उनका जख्म फिर से ताजा हो गया.

सपना चकनाचूर हो गया : खुखुंदू थाना क्षेत्र के जुआफर गांव निवासी हाजी शमसुल हक ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी बड़े अरमान से बेटे जियाउल हक को गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाने के बाद प्रयागराज तैयारी के लिए भेजा था. बेटे के अफसर बनने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन जिस बेटे पर नाज था और लगता था कि जिंदगी बदल जाएगी, वह सपना चंद दिनों में ही चकनाचूर हो गया.

बेटे के कातिलों को सजा चाहिए : हाजी शमसुल हक बताते हैं, मार्च 2013 में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बेटे की मौत के बाद मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं. बेटा तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसके मौत के असली गुनहगारों को सजा दिलाने की आस लगाए बैठा हूं. जिंदगी का एक-एक पल इस इंतजार में गुजर रहा है कि बेटे के कातिलों को सजा मिलेगी. मैं और मेरी पत्नी हाजरा खातून सीबीआई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हमें बेटे के कातिलों को सजा चाहिए.