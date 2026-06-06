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बिहार में 4 महीने से लापता जवान बेटा, तलाश में 3 जिलों की पुलिस खाक छान रही

रोहतास में 4 महीने से एक पिता का युवा बेटा लापता हो गया, जिसकी तलाश में पिता ने दिन रात एक कर दिया. पढ़ें-

रामचन्द्र सोनकर, लापता युवक के पिता
रामचन्द्र सोनकर, लापता युवक के पिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 2:01 PM IST

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रोहतास : एक पिता के लिए औलाद ही उसका सब कुछ होता है, उसकी खुशी के लिए वह सब कुछ न्योछावर करने में दिन रात एक कर देता है. रामचन्द्र सोनकर भी उन्हीं पिता में से एक हैं, उन्होंने जिले के अधिकारियों सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुहार लगाई है कि किसी तरह उनके पुत्र को ढूंढ कर उनसे मिला दें.

4 महीने से बेटा लापता : बिहार के रोहतास में एक गरीब बेबस और लाचार पिता पिछले चार महीने से अपने लापता बेटे की तलाश कर रहा है. दो जिलों की खाक छान रहा है पिता की आखों के आंसू सुख गए हैं, अपने लापता बेटे की तस्वीरें देख, लाचार पिता का कलेजा फट पड़ता है, लेकिन उनका लापता बेटा नहीं मिल राह है.

लापता बेटे की तलाश में भटक रहे पिता (ETV Bharat)

लापता बेटे की तलाश में भटक रहे पिता : दरअसल डेहरी के पड़ाव सब्जी मंडी में ठेले पर फल सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करने वाले रामचंद्र सोनकर की जिंदगी उस दिन से मानो थम सी गई जब उनका 22 वर्षीय बेटा छोटू सोनकर अचानक लापता हो गया. अब बेटे की तलाश में वह दर-दर भटक रहे हैं. ऐसे में रोते बिलखते पिता ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मदद की गुहार लगाई है.

''चार महीने से मेरा बेटा लापता है. प्रशासन द्वारा सहयोग का अभाव है. जिले के अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री से निवेदन है कि किसी तरह मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाया जाए. पता नहीं किस हाल में होगा. किसी अनहोनी की आशंका से मन भयभीत है.''- रामचन्द्र सोनकर, लापता युवक के पिता

4 महीने से लापता बेटे की तलाश कर रहे पिता
4 महीने से लापता बेटे की तलाश कर रहे पिता (ETV Bharat)

मानसिक रूप से अस्वस्थ्य है लापता युवक : मेरा बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है. इसलिए उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था. फरवरी महीने में वह अपनी बेटी से मिलने चार दिनों के लिए वाराणसी गए थे, इसी दौरान मेरा बेटा घर से निकल गया और फिर वापस नहीं लौटा. हम लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो डेहरी नगर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई.

'शिकायत के बाद भी पुलिस का सहयोग नहीं' : सोनकर का आरोप है की शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. उन्हें खुद ही बेटे की तलाश करने की सलाह दी गई. इसके बाद उन्होंने अपना रोजगार छोड़ दिया और बेटे की खोज में निकल पड़े.

घाट पर मिली बेटे की शर्ट : तलाश के दौरान उन्हें सूचना मिली कि नासरीगंज क्षेत्र के बालू घाट पर उनके बेटे की शर्ट मिली है, उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन क्षेत्राधिकार का हवाला देकर मामला टाल दिया गया. बाद में उन्होंने रोहतास एसपी रौशन कुमार से मुलाकात की जिन्होंने मामले में मदद का भरोसा दिया.

रोहतास से भोजपुर तक पहुंची बेटे की तलाश : लापता बेटे की तलाश करते-करते सोनकर भोजपुर जिले तक पहुंचे, इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने उनकी चिंता और बढ़ा दिया. वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बच्चा चोर बता कर खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे थे.

रामचन्द्र सोनकर, लापता युवक के पिता
रामचन्द्र सोनकर, लापता युवक के पिता (ETV Bharat)

वायरल वीडियो में दिखा बेटा : पिता का दावा है की वीडियो में दिख रहा है युवक उनका बेटा ही था, जानकारी मिलने पर वह भोजपुरी के धूधूआ गांव पहुंचे. ग्रामीणों ने बताया कि मारपीट के बाद युवक को डायल 112 की पुलिस के हवाले कर दिया गया था.

थाने में नहीं मिला लापता बेटा : ग्रामीणों की बात पर भरोसा करते हुए सोनकर मुफ्फसिल थाना पहुंचे, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने किसी युवक को डायल 112 के द्वारा सौंपे जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने भोजपुर एसपी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक बेटे का कोई पता नहीं चल सका है.

कहां गया 22 साल का लापता युवा : सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि युवक को डायल 112 की पुलिस के हवाले किया गया था तो आखिर गया कहां? सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नजदीक की थाने में सौंप दिया जाता है. ऐसे में युवक का कोई रिकार्ड न मिलाना कई सवाल खड़े कर रहा है.

दर-दर भटकते रहे पिता : अपने बेटे की तलाश में भटक रहे सोनकर ने जिले के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार से भी मदद की अपील की है. उनका कहना है कि उनका बेटा ही उनकी दुनिया है और वह किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहते हैं.

कहां गया मेरा बेटा?
कहां गया मेरा बेटा? (ETV Bharat)

रोहतास एसपी से मिली मदद : रोहतास के एसपी रौशन कुमार ने इस मामले पर बताया कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है, उन्होंने भोजपुर बक्सर और कैमूर के पुलिस अधीक्षकों से भी संपर्क किया है. लापता युवक का पता लगाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है. पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्वयं की जा रही है.

''मामला संज्ञान में है. भोजपुर बक्सर सहित कैमूर एसपी से बात की है. लगातार संपर्क में हैं. लापता लड़के का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही पुलिस की एक टीम को परिजनों के साथ मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर भेजा जाएगा, ताकि युवक की पहचान हो सके. इस मामले की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही है.''- रौशन कुमार, एसपी रोहतास

कहां है लापता बेटा? : बहरहाल चार महीने से बेटे की तलाश में भटक रहे इस पिता की आंखें आज भी उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब उनका लापता बेटा सकुशल लौट कर उनके सामने खड़ा होगा. फिलहाल यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं बल्कि कई अनुत्तरित सवालों और एक पिता की टूटी उम्मीद की कहानी बन गई है.

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