आगरा में पति ने दिया तीन तलाक; ससुर से कराया हलाला, केस
पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति और ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 3:42 PM IST
आगरा: मंटोला थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने पति पर तीन तलाक और ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. विवाहिता का आरोप है कि दहेज में मर्सिडीज कार और एक करोड़ रुपये ना देने पर पति ने पहले तलाक बोला. इसके बाद अपने पिता के साथ हलाला कराया.
इतना ही नहीं, जब मायके वाले घर पहुंचे तो पति और ससुरालीजनों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं. मंटोला थाना पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. वहीं आरोपी पति ने पत्नी और ससुरालीजनों के खिलाफ तहरीर दी है.
विवाहिता ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को बताया कि उसका मायका नाई की मंडी थाना क्षेत्र के नालबंद चौराहा के पास है. पांच साल पहले निकाह मंटोला क्षेत्र निवासी जूता कारोबारी से हुआ था. दो बच्चे भी हैं. विवाहिता का आरोप है कि दहेज में एक करोड़ रुपये और मर्सडीज की मांग लंबे समय से पति और ससुरालीजन कर रहे थे.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब दहेज की मांग का विरोध किया तो पति ने 11 मई को तीन तलाक बोल दिया. इसके बाद 12 मई को पति ने कहा कि अब साथ रहने के लिए हलाला करना पड़ेगा. विवाहिता का आरोप है कि पति ने ससुर से हलाला कराया. इतना ही नहीं, देवर के पास जाने का भी दबाव बनाया गया. उसने तीन तलाक और हलाला की जानकारी मायके वालों को सूचना दी. जिसके बाद 112 नंबर डॉयल करके पुलिस बुलाई.
विवाहिता की तहरीर पर मुकदमा: मंटोला थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र चंद्र ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर पति और ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है. इसके साथ ही पति ने भी अपने ससुरालीजनों के खिलाफ घर पर हमले की तहरीर और वीडियो पुलिस को दिए हैं, जिसमें आरोप है कि ससुरालीजनों ने घर पर आकर हमला बोला.
पत्नी का आरोप है कि ससुर ने पांच लाख रुपये उधार लिए थे. जब ससुर से रुपये वापस मांगे तो पत्नी ने धमकी दी कि मुकदमा लिखाकर सबक सिखाएगी. पति की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है.
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