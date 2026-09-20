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पलामू के छतरपुर में ससुर ने टांगी से काटकर की दामाद की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू के छतरपुर में एक ससुर ने अपने दामाद की हत्या कर दी, पुलिस जांच में जुटी है. रिपोर्ट-नीरज कुमार.

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घटनास्थल की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 1:28 PM IST

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पलामू: जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के भिखही गांव में एक ससुर ने अपने दामाद की टांगी से काटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

दरअसल, पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के करमा के बभंडी गांव का रहने वाला गांधी भुइयां भिखही गांव में अपने ससुराल गया था. गांधी की पत्नी अपने मायके में रह रही थी. जिसे वापस ले जाने के लिए वह पहुंचा था. इसी क्रम में ससुर जगदेव भुइयां के साथ उसका विवाद हो गया.

फिर रविवार की सुबह गांव में मक्का के खेत से गांधी का शव बरामद हुआ. छतरपुर थाना प्रभारी सौरव चौबे ने बताया कि ससुर और दामाद के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद में दामाद की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए हैं. ग्रामीणों ने रविवार की सुबह मक्का के खेत में शव देखा था. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. गांधी की कुछ वर्ष पहले भिखही गांव में शादी हुई थी.

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दामाद की हत्या
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छतरपुर पुलिस
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