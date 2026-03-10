शराब पीने से मना करने पर ससुर को आया गुस्सा! बहू के साथ किया दुष्कर्म
पलामू में रिश्ता शर्मसार हुआ है. ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया है. पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : March 10, 2026 at 12:54 PM IST
पलामूः शराब नहीं पीने पर एक ससुर ने अपने बहू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. ससुर अपनी बहू पर शराब पीने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन बहू ने शराब पीने से इंकार कर दिया. मामला पलामू के छत्तरपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
परिजनों ने चुप रहने की दी थी सलाह
दरअसल आरोपी और उसका बेटा हैदराबाद में मजदूरी का कार्य करते हैं. तीन फरवरी को आरोपी ससुर घर लौटा था, 28 फरवरी को घर में कोई नहीं था. ससुर ने पहले बहू पर शराब पीने का दबाव बनाया. बहू ने शराब पीने से इंकार कर दिया. जिसके बाद ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. बहू के द्वारा पूरे मामले की जानकारी अपनी सास एवं अन्य परिजनों को दी गई थी, परिजनों ने उसे चुप रहने की सलाह दी.
आरोपी ससुर गिरफ्तार
पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी. सोमवार को पति छत्तरपुर आया और पत्नी को लेकर थाना गया. छतरपुर महिला थाना में आरोपी ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पीड़िता का 164 का बयान न्यायालय में करवाया गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है एवं आगे की कार्रवाई कर रही है. मुन्नी कुमारी, महिला थाना प्रभारी, छतरपुर
