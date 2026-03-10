ETV Bharat / state

शराब पीने से मना करने पर ससुर को आया गुस्सा! बहू के साथ किया दुष्कर्म

पलामूः शराब नहीं पीने पर एक ससुर ने अपने बहू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. ससुर अपनी बहू पर शराब पीने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन बहू ने शराब पीने से इंकार कर दिया. मामला पलामू के छत्तरपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

परिजनों ने चुप रहने की दी थी सलाह

दरअसल आरोपी और उसका बेटा हैदराबाद में मजदूरी का कार्य करते हैं. तीन फरवरी को आरोपी ससुर घर लौटा था, 28 फरवरी को घर में कोई नहीं था. ससुर ने पहले बहू पर शराब पीने का दबाव बनाया. बहू ने शराब पीने से इंकार कर दिया. जिसके बाद ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. बहू के द्वारा पूरे मामले की जानकारी अपनी सास एवं अन्य परिजनों को दी गई थी, परिजनों ने उसे चुप रहने की सलाह दी.

आरोपी ससुर गिरफ्तार

पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने पति को दी. सोमवार को पति छत्तरपुर आया और पत्नी को लेकर थाना गया. छतरपुर महिला थाना में आरोपी ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.