फरीदाबाद में दामाद ने किया ससुर का मर्डर, कुल्हाड़ी उठाकर सिर पर दे मारा
हरियाणा के फरीदाबाद में दामाद के हमले में घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई है.
Published : March 7, 2026 at 10:34 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के छांयसा गांव में ससुर और दामाद के बीच हुए झगड़े में ससुर की मौत हो गई. झगड़े के दौरान दामाद ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ससुर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. घायल अवस्था में उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
दामाद ने किया ससुर पर हमला : मृतक की पहचान 55 वर्षीय गुलाब सिंह के रूप में हुई है. मृतक के भाई गुरनाम सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह गुलाब सिंह अपनी बेटी को लेने के लिए छांयसा गांव आए थे. गुलाब सिंह की बेटी और उसके पति परमजीत के बीच किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बेटी ने अपने पिता को फोन करके घर बुला लिया था. गुरनाम सिंह के अनुसार जब गुलाब सिंह अपनी बेटी को लेकर वापस जाने लगे तो इस बात को लेकर दामाद परमजीत से उनका झगड़ा हो गया.
ससुर की हो गई मौत : आरोप है कि उस समय परमजीत नशे में था और उसने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर गुलाब सिंह के सिर पर दो बार वार कर दिया. घायल गुलाब सिंह को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 24 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.छांयसा थाने के एएसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी परमजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और उसकी तलाश की जा रही है
