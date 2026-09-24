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दामाद का घर बसाने गया था चचेरा ससुर, अपने ही हाथों से उजाड़ दी बेटी की दुनिया

नालंदा : बिहार के नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र विशुनपुर गांव में पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचे चचेरे ससुर ने दामाद की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. मारपीट में गंभीर रूप से घायल दिव्यांग सुरेश जमादार की इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया. मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच कर रही है.

पति-पत्नी के बीच चल रहा था विवाद

घटना के संबंध में हिलसा के प्रभारी डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि परिवार वालों ने गुरुवार को चंडी थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. विवाद को सुलझाने के लिए सुरेश का चचेरा ससुर गांव आया था.

नालंदा में पीट-पीटकर हत्या से सनसनी (ETV Bharat)

समझाने आए चचेरे ससुर ने की हत्या

उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद मामला बढ़ गया और चचेरे ससुर ने लाठी-डंडे से सुरेश की पिटाई शुरू कर दी. मारपीट में सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने घायल सुरेश का इलाज कराया. इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह उसकी मौत हो गई.

पीट-पीटकर मार डाला