ETV Bharat / state

हत्या में देरी कर रहा था सुपारी किलर, तो ससुर के सब्र का टूटा बांध, पिस्टल लेकर पहुंचा बेटी के घर और...

मुजफ्फरपुर: जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बनघरा गांव में प्रेम विवाह को लेकर हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बेटी और नाती के सामने दामाद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के ससुर और पत्नी के मामा को गिरफ्तार किया है.

आयुष हत्याकांड में ससुर और मामा अरेस्ट: 12 जनवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मृतक के ससुर प्रेम कुमार, निवासी बनघरा वार्ड संख्या-02, थाना सिवाईपट्टी और मृतक की पत्नी के मामा अभिषेक कुमार उर्फ हंसलाल कुमार, निवासी मीनापुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है.

आयुष हत्याकांड में ससुर और मामा अरेस्ट (ETV Bharat)

सुपारी किलर ने की देरी तो ससुर ने की हत्या: डीएसपी पूर्वी-01 आलय वत्स ने बताया कि दोनों ने कबूलनामे में कहा है कि बेटी के कथित अपहरण के बाद से ही वे आयुष की हत्या की साजिश रच रहे थे. शुरुआत में आयुष की हत्या के लिए उन्होंने एक सुपारी किलर से संपर्क किया था, लेकिन जब सुपारी किलर ने इस काम में देरी की तो दोनों ने खुद ही हत्या की योजना बना ली.

"आरोपितों ने 30 हजार रुपये में एक पिस्टल खरीदी और बाद में वारदात को अंजाम दिया. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य पहलुओं की भी तफ्तीश की जा रही है."- आलय वत्स, डीएसपी पूर्वी-01

डीएसपी पूर्वी-01 आलय वत्स (ETV Bharat)

घटनास्थल से दो खोखा बरामद: मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी-01 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें सिवाईपट्टी थाना पुलिस और जिला आसूचना इकाई को शामिल किया गया. टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार छापेमारी शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद किए हैं.