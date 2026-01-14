ETV Bharat / state

हत्या में देरी कर रहा था सुपारी किलर, तो ससुर के सब्र का टूटा बांध, पिस्टल लेकर पहुंचा बेटी के घर और...

सुपारी किलर ने हत्या में देरी की तो ससुर ने साले के साथ मिलकर बेटी का सुहाग उजाड़ दिया. मामला मुजफ्फरपुर का है. पढ़ें.

आयुष हत्याकांड में ससुर और मामा अरेस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
मुजफ्फरपुर: जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बनघरा गांव में प्रेम विवाह को लेकर हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बेटी और नाती के सामने दामाद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के ससुर और पत्नी के मामा को गिरफ्तार किया है.

आयुष हत्याकांड में ससुर और मामा अरेस्ट: 12 जनवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मृतक के ससुर प्रेम कुमार, निवासी बनघरा वार्ड संख्या-02, थाना सिवाईपट्टी और मृतक की पत्नी के मामा अभिषेक कुमार उर्फ हंसलाल कुमार, निवासी मीनापुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है.

सुपारी किलर ने की देरी तो ससुर ने की हत्या: डीएसपी पूर्वी-01 आलय वत्स ने बताया कि दोनों ने कबूलनामे में कहा है कि बेटी के कथित अपहरण के बाद से ही वे आयुष की हत्या की साजिश रच रहे थे. शुरुआत में आयुष की हत्या के लिए उन्होंने एक सुपारी किलर से संपर्क किया था, लेकिन जब सुपारी किलर ने इस काम में देरी की तो दोनों ने खुद ही हत्या की योजना बना ली.

"आरोपितों ने 30 हजार रुपये में एक पिस्टल खरीदी और बाद में वारदात को अंजाम दिया. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य पहलुओं की भी तफ्तीश की जा रही है."- आलय वत्स, डीएसपी पूर्वी-01

घटनास्थल से दो खोखा बरामद: मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी-01 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें सिवाईपट्टी थाना पुलिस और जिला आसूचना इकाई को शामिल किया गया. टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार छापेमारी शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद किए हैं.

घर में घुसकर मारी थी गोली: यह घटना 11 जनवरी 2026, रविवार की देर रात की है, जब बनघरा गांव में आयुष कुमार उर्फ जयराम कुमार की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी-01, सिवाईपट्टी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन किया. मृतक की पत्नी के फर्दबयान के आधार पर सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 10/26 दर्ज किया गया है.

लव मैरिज से नाराजगी: आलय वत्स, डीएसपी पूर्वी-01 ने बताया कि जांच में सामने आया है कि मृतक आयुष कुमार ने करीब डेढ़ वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था, जिससे ससुराल पक्ष नाराज था. इसको लेकर पूर्व में सिवाईपट्टी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी.

अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी: प्रेम विवाह को लेकर लगातार विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में ससुर और पत्नी के मामा ने मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया.दोनों आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

संपादक की पसंद

