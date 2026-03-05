ETV Bharat / state

लखनऊ में किसान पथ पर SUV ने बाइक को मारी टक्कर; ससुर-दामाद की मौत, महिला गंभीर घायल

​इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि एसयूवी चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार एसयूवी चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है.









​पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान मोहनलालगंज के गोपालखेड़ा निवासी सुशील कुमार (46) और उनके ससुर मुन्नी लाल (60) के रूप में हुई है. सुशील कुमार अपनी पत्नी और ससुर के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे. शाम करीब 4 बजे जैसे ही उनकी बाइक सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के किसान पथ पर पहुंची, पीछे से आ रही एक काली एसयूवी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.







​टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर दूर जा गिरे. सुशील और मुन्नी लाल के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सुशील की पत्नी लहूलुहान हालत में तड़पती मिलीं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.









​हादसे के बाद किसान पथ पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. सूचना मिलने पर सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.



​यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो दोस्तों की मौत, तीसरा मौत से जूझ रहा