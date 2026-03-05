ETV Bharat / state

लखनऊ में किसान पथ पर SUV ने बाइक को मारी टक्कर; ससुर-दामाद की मौत, महिला गंभीर घायल

​इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान पथ पर गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में तेज रफ्तार अनियंत्रित एसयूवी की बाइक से टक्कर हो गई. बाइक सवार ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

​इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि एसयूवी चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार एसयूवी चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है.




​पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान मोहनलालगंज के गोपालखेड़ा निवासी सुशील कुमार (46) और उनके ससुर मुन्नी लाल (60) के रूप में हुई है. सुशील कुमार अपनी पत्नी और ससुर के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे. शाम करीब 4 बजे जैसे ही उनकी बाइक सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के किसान पथ पर पहुंची, पीछे से आ रही एक काली एसयूवी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.



​टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर दूर जा गिरे. सुशील और मुन्नी लाल के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सुशील की पत्नी लहूलुहान हालत में तड़पती मिलीं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.




​हादसे के बाद किसान पथ पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. सूचना मिलने पर सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.


​यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो दोस्तों की मौत, तीसरा मौत से जूझ रहा

TAGGED:

ROAD ACCIDENT ON KISAN PATH
ROAD ACCIDENTS IN LUCKNOW
TWO PEOPLE DIE IN ROAD ACCIDENT
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.