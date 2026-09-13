बहू के सुसाइड केस में ससुर-सास को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर विभागीय जांच के निर्देश
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘दम घुटने’ को मौत का कारण बताने पर कोर्ट ने ड्राई ड्राउनिंग की संभावना बताई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 11:03 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली महिला की मौत के मामले में ससुर लालजी मौर्य और सास जड़वती देवी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि फेफड़ों में पानी न मिलने के बावजूद दम घुटने से मौत संभव है. यह ‘ड्राई ड्राउनिंग’ का मामला हो सकता है. कोर्ट ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले एक पुलिस आरक्षी और होमगार्ड के खिलाफ विभागीय जांच कराने का भी निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने जड़वती देवी की जमानत अर्जी पर दिया. मामला जौनपुर के जफराबाद थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2), 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज है.
सीसीटीवी में नदी में कूदती दिखी महिला : बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि घटनास्थल के पास पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में महिला पुल की ओर जाती और नदी में कूदती दिखाई दे रही है. आरोपियों के खिलाफ सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं. पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वे 28 मई 2026 से जेल में हैं.
मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज में महिला को नदी में कूदते देखा गया. उसका पति भी मौके पर पहुंचा और उसे बचाने का प्रयास किया. मोबाइल बातचीत में भी महिला ने पति से आत्महत्या करने की बात कही थी, हालांकि आत्महत्या का कारण नहीं बताया गया था.
डॉक्टर की राय पर कोर्ट ने विशेषज्ञ से ली मदद : पोस्टमार्टम करने वाले दोनों डॉक्टरों ने फेफड़ों में पानी नहीं मिलने के आधार पर मौत का कारण दम घुटना बताया था. इस पर हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार राय से मदद ली. उन्होंने भी प्रथम दृष्टया फेफड़ों और पेट में पानी नहीं मिलने के कारण डूबने की संभावना कम बताई, लेकिन अंतिम राय के लिए अन्य तथ्यों पर विचार जरूरी बताया.
कोर्ट ने मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस की पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद कहा कि ड्राई ड्राउनिंग में पानी फेफड़ों तक नहीं पहुंचता, लेकिन गले में ऐंठन के कारण दम घुटने से मौत हो सकती है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इस घटना से अवगत नहीं दिखते.
दो पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच : कोर्ट ने पाया कि घटनास्थल के प्रत्यक्षदर्शी पुलिस आरक्षी शेषनाथ यादव और होमगार्ड रमेश कुमार यादव ने जांच अधिकारी के निर्देश के बावजूद अपने बयान दर्ज नहीं कराए. हाईकोर्ट ने इसे लापरवाही मानते हुए जौनपुर के एसपी को आरक्षी शेषनाथ यादव और जिला कमांडेंट होमगार्ड को रमेश कुमार यादव के खिलाफ विभागीय जांच कराने का निर्देश दिया है.
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