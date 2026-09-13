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बहू के सुसाइड केस में ससुर-सास को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर विभागीय जांच के निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली महिला की मौत के मामले में ससुर लालजी मौर्य और सास जड़वती देवी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि फेफड़ों में पानी न मिलने के बावजूद दम घुटने से मौत संभव है. यह ‘ड्राई ड्राउनिंग’ का मामला हो सकता है. कोर्ट ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले एक पुलिस आरक्षी और होमगार्ड के खिलाफ विभागीय जांच कराने का भी निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने जड़वती देवी की जमानत अर्जी पर दिया. मामला जौनपुर के जफराबाद थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2), 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज है.

सीसीटीवी में नदी में कूदती दिखी महिला : बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि घटनास्थल के पास पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में महिला पुल की ओर जाती और नदी में कूदती दिखाई दे रही है. आरोपियों के खिलाफ सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं. पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वे 28 मई 2026 से जेल में हैं.

मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज में महिला को नदी में कूदते देखा गया. उसका पति भी मौके पर पहुंचा और उसे बचाने का प्रयास किया. मोबाइल बातचीत में भी महिला ने पति से आत्महत्या करने की बात कही थी, हालांकि आत्महत्या का कारण नहीं बताया गया था.