बेटे के लव मैरिज से आहत पिता ने उठाया खौफनाक कदम.. जानकर रूह कांप उठेगी
नालंदा में बेटे के लव मैरिज से आहत पिता ने आत्महत्या कर ली. खुद को कमरे में बंदकर खौफनाक कदम उठाया.
Published : March 23, 2026 at 1:23 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में बेटे के लव मैरिज से आहत होकर पिता ने ऐसा कदम उठाया, जिससे लोगों की रूह कांप उठी. खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. दिल दहला देने वाली घटना खुदागंज थाना के बनबाग गांव की है. मृतक की पहचान दिनेश कुमार (45) के रूप में हुई है.
बेटे को गांव की लड़की से प्यार: घटना को याद कर फुफेरा भाई पिंटू कुमार दहशत में आ जाते हैं. बताते हैं कि पेशे से किसान दिनेश कुमार के पुत्र प्रवीण कुमार का गांव की एक लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों चोरी छिपे एक-दूसरे से मिला करते. फोन पर भी बातें करते थे. दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा तो घर से भागकर शादी करने और साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे.
घर से दोनों भाग गए: 15 फरवरी को पहले लड़की घर से भाग गयी. इसके बाद 17 फरवरी को प्रवीण कुमार भी घर से भाग गया. जब लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने प्रवीण कुमार पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया. जैसे ही लड़का-लड़की के गांव से भागने की बात सामने आई जंगल में लगे आग की तरह फैल गई.
प्रेमी-प्रेमिका को गांव से निष्कासित: मामला इतना बढ़ गया कि गांव में दोनों परिवार के बीच पंचायती हुई. पंचायत में फरमान जारी करते हुए पंचों ने दोनों प्रेमी जोड़े को गांव से 14 साल के लिए निष्काषित कर दिया. शर्त रखी गयी कि अगर इस बीच दोनों वापस गांव लौटते हैं तो जुर्माना के तौर पर 5 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा. कुछ दिनों के बाद दोनों परिवार में मामला सुलझाने का फैसला हुआ, लेकिन बाद में लड़की पक्ष समझौते से मुकर गया. इससे दिनेश कुमार सदमे में आ गए.
कमरे में बंद कर लगायी आग: दिनेश कुमार खुद को कमरे में बंद कर लिया. इसके बाद एलपीजी गैस की पाइप खोल ली और खुद को आग लगा ली. घटना के समय दिनेश कुमार घर पर अकेले थे. जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया. आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तबतक देर हो जाने की वजह से मौत हो गई.
प्रेमी जोड़े की तलाश जारी: घटना की सूचना मिलते ही खुदागंज थानाध्यक्ष दुर्गेश गहलोत ने मौके पर पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल दोनों प्रेमी जोड़े की तलाश की जा रही है.
"शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल बिहारशरीफ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गै. परिजनों के आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रेमी जोड़े फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है." - दुर्गेश गहलोत, खुदागंज थानाध्यक्ष
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