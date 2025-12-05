ETV Bharat / state

'कातिल' पिता! सुपारी देकर करायी बेटे की हत्या, 2.10 करोड़ इंश्योरेंस क्लेम लेने का था प्लान, चार गिरफ्तार

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया, अनिकेत शर्मा (29 वर्ष) की हत्या उसके पिता बाबूराम ने 2.10 करोड़ इंश्योरेंस क्लेम के लिए करवाई थी.

मुरादाबाद: संभल निवासी अनिकेत शर्मा (29 वर्ष) की हत्या का मुरादाबाद पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया. इस वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गयी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी तो पुलिस ने हत्या के एंगल से काम करना शुरू किया.

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि इस मामले में पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पिता बाबूराम ने 2.10 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम के लालच में सुपारी देकर अपने बेटे की हत्या करवायी थी. दो अन्य आरोपी अब भी फरार बताये जा रहे हैं.

हत्या को एक्सीडेंट दिखाने का था प्लान: एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि 16 नवंबर को मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली थी. उसका नाम अनिकेत शर्मा था और वह संभल जिले का रहने वाला था. शुरुआत में मामला सड़क हादसे जैसा लगा, लेकिन जब पुलिस ने अनिकेत के चाचा की तहरीर के आधार पर जांच शुरू की, तो चौंकाने वाला मामला सामने आया.

पिता ने 2004 में करवाया था बीमा: अनिकेत के पिता बाबूराम शर्मा ने एक अधिवक्ता आदेश कुमार के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या की साजिश रची थी. वह इंश्योरेंस के 2.10 करोड़ रुपये का क्लेम लेना चाहता था. जनवरी 2024 में अनिकेत के पिता ने उसके नाम से बीमा कराया था. एक्सीडेंट में मौत होने पर उनको 2.10 करोड़ रुपये की बीमा राशि मिल जाती. अधिवक्ता आदेश कुमार ने यह पूरा प्लान बनाया था.

प्लान बनाने वाले वकील की तलाश: वह अब भी फरार है. एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि पिता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अधिवक्ता सहित दो आरोपी अभी फरार हैं . उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गयी हैं. इंश्योरेंस क्लेम का बड़ा हिस्सा पिता के अलावा वकील को भी मिलना था. इसी लालच में दोनों ने मिलकर युवक की जान ले ली.

