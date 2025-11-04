ETV Bharat / state

पिता ने सुपारी देकर करा दी बेटी के प्रेमी की हत्या; 7 आरोपी गिरफ्तार, पढ़िए पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

मुजफ्फरनगर : पिता ने सुपारी देकर बेटी के प्रेमी की हत्या करा दी. पुलिस ने मंगलवार को इस सनसनीखेज हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया. पुलिस ने मामले में आरोपी पिता समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 5 तमंचे और एक बाइक बरामद की गई है.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि ककरौली के खेड़ी फिरोजाबाद निवासी सौरभ उर्फ सोनू की हत्या की साजिश मेहरबान उर्फ वीर सिंह ने रची थी. मेहरबान की बेटी से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था. कई बार समझाने के बाद भी सौरभ नहीं मान रहा था. इस पर मेहरबान सिंह ने अपने परिचित दानिश को एक लाख रुपये देकर उसकी हत्या की सुपारी दे दी.

एसपी ने बताया कि सुपारी लेने वाले दानिश ने सौरभ को पहले अपने जाल में फंसाया. दानिश ने सौरभ के पास एक हजार रुपये में अपना मोबाइल गिरवी रखा था. उसने यह रकम उससे ले ली. इसके बाद दानिश ने सौरभ को फोन कर रकम देकर मोबाइल लेने के लिए 1 नवंबर को गांव के बाहर बुलाया था.

सौरभ के आने के बाद दानिश पार्टी करने के बहाने उसे थोड़ा आगे ले गया. वहां पर पहले से मौजूद दानिश के साथियों ने पीछे से गर्दन पर चाकू से वारकर सौरभ को घायल कर दिया. इसके बाद आरोपी घायल सौरभ को ईंख के खेत में ले गए. वहां पर चाकुओं से गोदने के साथ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.