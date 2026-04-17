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हाईकोर्ट की टिप्पणी- पिता का जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी लेना गैर-कानूनी हिरासत नहीं, जब तक कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता जो एक हिंदू नाबालिग का स्वाभाविक अभिभावक होता है, पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी बच्चे को 'गैर-कानूनी हिरासत' में रखा है. भले ही उसने बच्चे की कस्टडी मां से जबरदस्ती ले ली हो. बशर्ते कि उसका यह काम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन न हो.

न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशमी ने इस आधार पर मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके अलग रह रहे पति (प्रतिवादी) ने 2022 में बंदूक की नोक पर उनके दो नाबालिग बच्चों को ज़बरदस्ती छीन लिया था और तब से उन्हें 'गैर-कानूनी हिरासत' में रखा हुआ है.

यह भी कहा गया कि नाबालिगों की कस्टडी पाने के लिए अलग-अलग मंचों पर कई आवेदन दायर किए गए. हालांकि, अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि कोर्ट बच्चे के सर्वोत्तम हित में अपनी असाधारण अधिकार-क्षेत्र का इस्तेमाल उन मामलों में भी कर सकता है, जहां बच्चा किसी दूसरे अभिभावक की कस्टडी में हो.

दूसरी ओर सरकारी वकील और प्रतिवादी के वकील ने यह दलील दी कि दोनों नाबालिग बच्चे 2022 से ही पिता-प्रतिवादी के साथ रह रहे हैं और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट आने से पहले अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत उपलब्ध किसी भी कानूनी उपाय का अब तक इस्तेमाल नहीं किया. यह तर्क भी दिया गया कि अभिभावकों के बीच कस्टडी से जुड़े विवादों का निपटारा आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से नहीं किया जा सकता.

यह तर्क दिया गया कि रिंकू राम के मामले में दिया गया फैसला तथ्यों के आधार पर इस मामले से अलग है, क्योंकि उस मामले में नाबालिग की कस्टडी 'बाल कल्याण समिति' द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए ज़बरदस्ती ली गई थी, जबकि समिति ने आदेश दिया था कि कस्टडी मां को सौंपी जाए. हालांकि, मौजूदा मामले में ऐसी कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं थी.

इन तर्कों की पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी (अभिरक्षा) से जुड़े मामलों में (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका तभी दायर की जा सकती है, जब बच्चे की कस्टडी गैर-कानूनी हो या बिना किसी कानूनी अधिकार के हो. कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 361 जो किसी नाबालिग को "उसके कानूनी अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाने" को एक अपराध मानती है.