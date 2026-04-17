हाईकोर्ट की टिप्पणी- पिता का जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी लेना गैर-कानूनी हिरासत नहीं, जब तक कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो
कोर्ट ने कहा, अपराध तभी माना जाएगा, जब नाबालिग को ऐसे व्यक्ति की कस्टडी से हटाया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 9:44 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता जो एक हिंदू नाबालिग का स्वाभाविक अभिभावक होता है, पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी बच्चे को 'गैर-कानूनी हिरासत' में रखा है. भले ही उसने बच्चे की कस्टडी मां से जबरदस्ती ले ली हो. बशर्ते कि उसका यह काम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन न हो.
न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशमी ने इस आधार पर मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके अलग रह रहे पति (प्रतिवादी) ने 2022 में बंदूक की नोक पर उनके दो नाबालिग बच्चों को ज़बरदस्ती छीन लिया था और तब से उन्हें 'गैर-कानूनी हिरासत' में रखा हुआ है.
यह भी कहा गया कि नाबालिगों की कस्टडी पाने के लिए अलग-अलग मंचों पर कई आवेदन दायर किए गए. हालांकि, अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि कोर्ट बच्चे के सर्वोत्तम हित में अपनी असाधारण अधिकार-क्षेत्र का इस्तेमाल उन मामलों में भी कर सकता है, जहां बच्चा किसी दूसरे अभिभावक की कस्टडी में हो.
दूसरी ओर सरकारी वकील और प्रतिवादी के वकील ने यह दलील दी कि दोनों नाबालिग बच्चे 2022 से ही पिता-प्रतिवादी के साथ रह रहे हैं और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट आने से पहले अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत उपलब्ध किसी भी कानूनी उपाय का अब तक इस्तेमाल नहीं किया. यह तर्क भी दिया गया कि अभिभावकों के बीच कस्टडी से जुड़े विवादों का निपटारा आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से नहीं किया जा सकता.
यह तर्क दिया गया कि रिंकू राम के मामले में दिया गया फैसला तथ्यों के आधार पर इस मामले से अलग है, क्योंकि उस मामले में नाबालिग की कस्टडी 'बाल कल्याण समिति' द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए ज़बरदस्ती ली गई थी, जबकि समिति ने आदेश दिया था कि कस्टडी मां को सौंपी जाए. हालांकि, मौजूदा मामले में ऐसी कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं थी.
इन तर्कों की पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी (अभिरक्षा) से जुड़े मामलों में (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका तभी दायर की जा सकती है, जब बच्चे की कस्टडी गैर-कानूनी हो या बिना किसी कानूनी अधिकार के हो. कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 361 जो किसी नाबालिग को "उसके कानूनी अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाने" को एक अपराध मानती है.
कोर्ट ने यह पाया कि कोई अपराध तभी माना जाएगा, जब नाबालिग को ऐसे व्यक्ति की कस्टडी से हटाया जाए, जिसे कानूनी तौर पर अभिभावक के रूप में मान्यता प्राप्त हो और नाबालिग को ले जाने वाला व्यक्ति स्वयं उसका कानूनी अभिभावक न हो. कोर्ट ने हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 4(2) का भी हवाला दिया.
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून पिता को ही बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक मानता है. इस आधार पर बेंच ने यह फैसला सुनाया कि केवल इस आरोप के आधार पर कि पिता ने नाबालिगों को मां की कस्टडी से ज़बरदस्ती छीन लिया भले ही इस आरोप को प्रथम दृष्टया सच मान भी लिया जाए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नाबालिगों को गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया.
कोर्ट ने कहा, पिता बच्चों का प्राकृतिक अभिभावक है. उसके द्वारा नाबालिगों को कानूनी अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाने की बात कहकर, उस पर किसी भी प्रकार का आपराधिक आरोप नहीं लगाया जा सकता. इस प्रकार ज़बरदस्ती बच्चों को ले जाना केवल तभी एक अपराध माना जाएगा, जब ऐसा किसी कानूनी आदेश या कानूनी निषेध का उल्लंघन करते हुए किया गया हो.
कोर्ट ने यह भी पाया कि वर्तमान मामले में नाबालिग (जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक है) वर्ष 2022 से ही अपने पिता के साथ रह रहे हैं. इसके अलावा, कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई भी असाधारण तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह संकेत मिलता हो कि बच्चों की कस्टडी गैर-कानूनी है या उनके लिए हानिकारक है और जिसके आधार पर यह कोर्ट अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो.
कोर्ट ने कहा कि हैबियस कॉर्पस जैसी कानूनी राहत का उपयोग हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत उपलब्ध अन्य कानूनी उपायों के विकल्प के रूप में करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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