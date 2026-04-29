ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बेटी की हत्या कर पिता ने दर्ज कराई थी 'गुमशुदगी', मामले का ऐसे हुआ खुलासा

नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में चौकाने और दिल दहला देने वाली वारदात आज सामने आई. बता दें कि 21 अप्रैल को जिस पिता ने थाने जाकर अपनी 14 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वही उसका कातिल निकला. पुलिस ने न केवल हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, बल्कि झाड़ियों से मृतका का शव बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी ने चकमा देने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई :

मामला जेवर थाना क्षेत्र की आर-आर कॉलोनी का है. आरोपी सुरेंद्र ने पुलिस को चकमा देने के लिए तहरीर दी थी कि उसकी बेटी अंजली 20 अप्रैल को दूध लेने गई थी और वापस नहीं लौटी. पुलिस ने शुरुआत में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, लेकिन जब तफ्तीश की परतें खुलीं, तो हकीकत जानकर हर कोई दंग रह गया.

सौतेले पिता से अक्सर होता था विवाद :

डीसीपी ग्रेटर नोएडा डॉ. प्रवीन रंजन सिह बताया की मृतका की तफ्तीश के दौरान पता चला कि नाबालिग मृतका का अपने सौतेले पिता सुरेंद्र से अक्सर विवाद होता था. 20 अप्रैल को विवाद इतना बढ़ा कि सुरेंद्र ने अंजली के साथ बुरी तरह मारपीट की. चोट लगने के कारण किशोरी की मौत हो गई.