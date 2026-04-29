ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बेटी की हत्या कर पिता ने दर्ज कराई थी 'गुमशुदगी', मामले का ऐसे हुआ खुलासा
पुलिस ने न केवल हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, बल्कि झाड़ियों से मृतका का शव बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : April 29, 2026 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में चौकाने और दिल दहला देने वाली वारदात आज सामने आई. बता दें कि 21 अप्रैल को जिस पिता ने थाने जाकर अपनी 14 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वही उसका कातिल निकला. पुलिस ने न केवल हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, बल्कि झाड़ियों से मृतका का शव बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपी ने चकमा देने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई :
मामला जेवर थाना क्षेत्र की आर-आर कॉलोनी का है. आरोपी सुरेंद्र ने पुलिस को चकमा देने के लिए तहरीर दी थी कि उसकी बेटी अंजली 20 अप्रैल को दूध लेने गई थी और वापस नहीं लौटी. पुलिस ने शुरुआत में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, लेकिन जब तफ्तीश की परतें खुलीं, तो हकीकत जानकर हर कोई दंग रह गया.
सौतेले पिता से अक्सर होता था विवाद :
डीसीपी ग्रेटर नोएडा डॉ. प्रवीन रंजन सिह बताया की मृतका की तफ्तीश के दौरान पता चला कि नाबालिग मृतका का अपने सौतेले पिता सुरेंद्र से अक्सर विवाद होता था. 20 अप्रैल को विवाद इतना बढ़ा कि सुरेंद्र ने अंजली के साथ बुरी तरह मारपीट की. चोट लगने के कारण किशोरी की मौत हो गई.
पुस्ता रोड की झाड़ियों में छिपाया गया शव :
पकड़े जाने के डर से आरोपी पिता सुरेंद्र ने शव को यमुना पुस्ता रोड की झाड़ियों में छिपा दिया. थाना जेवर पुलिस ने गहन जांच के बाद जब सुरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी की निशादेही पर कानीगढ़ी और जेवर खादर के बीच शीशम की झाड़ियों से मृतका का शव बरामद कर लिया गया गया है
आरोपी पिता को भेजा गया जेल :
पुलिस ने मृतका का शव बरामद को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पहले से दर्ज मुकदमे को हत्या की धाराओं में तब्दील कर आरोपी पिता सुरेन्द्र को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है. एक पिता का अपनी ही बेटी के खून से हाथ रंगना और फिर पुलिस को गुमराह करना, समाज के गिरते स्तर पर बड़े सवाल खड़े करता है.
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