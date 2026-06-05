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खौफनाक वारदात! पिता ने अपने ही दो बच्चों को दिया जहर, अस्पताल में दोनों ने तोड़ा दम, इलाके में हड़कंप

गोरखपुर: गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर अपने ही दो मासूम बच्चों को जहर खिलाने का आरोप है. बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

पुलिस के अनुसार, घटना गीडा थाना क्षेत्र की है, जहां बीते गुरुवार की रात करीब 11:45 बजे सूचना मिली कि ग्राम बरवार सेक्टर-5 निवासी सत्यम पुत्र अनील कन्नौजिया ने अपनी 8 वर्षीय बेटी परी और 5 वर्षीय बेटे अक्षत को जहर खिला दिया है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को गंभीर हालत में BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया. शुक्रवार को करीब एक बजे सूचना मिली कि इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई.

इधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में बारीकी से जांच कर रही है. सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और घटना के कारणों की जांच जारी है. पुलिस पता लगाने में जुटी है आरोपी ने इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों दिया है.