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रुद्रपुर में रिश्तों का कत्ल करने की कोशिश, पिता ने बेटे पर लोहे के सरिये से किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक

रुद्रपुर में पिता बना बेटे की जान का दुश्मन ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: रुद्रपुर में एक बार फिर सनसनीखेज घटना सामने आई है. शहर की इंदिरा कॉलोनी में एक पिता ने अपने ही बेटे पर लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि पिता ने बेटे के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसके सिर में तीन गंभीर घाव हो गए. गंभीर रूप से घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

यह घटना 22 नवंबर की है, रुद्रपुर इंदिरा कॉलोनी निवासी अनिल शादी-विवाह और पार्टियों की एल्बम बनाने का काम करता है. आरोप है कि इसी दौरान उसके पिता सुरेश ने उस पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया. हमले में अनिल के सिर पर कई गंभीर चोटें आईं. बताया जा रहा है कि सरिये के वार से उसके सिर में तीन जगह गहरे घाव हो गए. घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.