रुद्रपुर में रिश्तों का कत्ल करने की कोशिश, पिता ने बेटे पर लोहे के सरिये से किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक
रुद्रपुर में एक पिता ने ही अपने बेटे पर लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 7:48 AM IST
रुद्रपुर: रुद्रपुर में एक बार फिर सनसनीखेज घटना सामने आई है. शहर की इंदिरा कॉलोनी में एक पिता ने अपने ही बेटे पर लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि पिता ने बेटे के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसके सिर में तीन गंभीर घाव हो गए. गंभीर रूप से घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
यह घटना 22 नवंबर की है, रुद्रपुर इंदिरा कॉलोनी निवासी अनिल शादी-विवाह और पार्टियों की एल्बम बनाने का काम करता है. आरोप है कि इसी दौरान उसके पिता सुरेश ने उस पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया. हमले में अनिल के सिर पर कई गंभीर चोटें आईं. बताया जा रहा है कि सरिये के वार से उसके सिर में तीन जगह गहरे घाव हो गए. घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.
फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य और अन्य सबूत जुटाए. इसके साथ ही हमले में इस्तेमाल किया गया लोहे का सरिया भी बरामद कर लिया गया. पुलिस ने बरामद हथियार को जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है.
इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक पिता अपने ही बेटे की जान का दुश्मन बन गया. फिलहाल हमले के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस पारिवारिक विवाद समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है. मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
-विभव सैनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी-
फिलहाल पुलिस की टीमें फरार पिता सुरेश की तलाश में जुटी हैं. वहीं, घायल अनिल की हालत गंभीर बनी हुई है.
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