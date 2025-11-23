ETV Bharat / state

दुमका में 4 शव मिलने का मामलाः बेटे की बीमारी से परेशान पिता ने उठाया खौफनाक कदम, ले ली पूरे परिवार की जान

दुमका में चार शव मिलने के मामले में पुलिस ने बताया कि बेटे की बीमारी की वजह से परेशान बीरेंद्र ने यह कदम उठाया.

स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल पर जाते एसपी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 3:15 PM IST

दुमका: जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में पति ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद घर से थोड़ी दूर जाकर खुद आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. पुलिस ने चारों के शव को दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. मृतकों की पहचान बीरेंद्र कुमार (32) पति, आरती कुमारी (27) पत्नी, विराज कुमार (02) पुत्र और रूही कुमारी (04) पुत्री के रूप में हुई है. पुलिस जांच में पता चला है कि बेटे की बीमारी के इलाज को लेकर पति-पत्नी के बीच काफी विवाद था.

बेटे की बीमारी के इलाज को लेकर होता था विवाद

दरअसल, हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव के मछली विक्रेता बीरेंद्र मांझी का अपनी पत्नी आरती कुमारी से अक्सर झगड़ा होता था. पत्नी ज्यादातर मायके में रहा करती थी. बीरेंद्र के बेटे विराज कुमार के फेफड़े में कुछ समस्या थी. जिसके इलाज में काफी खर्च होना था. उसका पति चाहता था कि यह खर्च उसके ससुराल वाले उठाए. लेकिन आरती का कहना था कि बेटा उसका है, तो उसके इलाज का खर्च भी उसके पति ही उठाए. वह बीते शनिवार को ही अपनी पत्नी को मायके से घर लाया था.

मामले की जानकारी देते एसपी (ETV BHARAT)

इस बीच रविवार सुबह परिजनों ने देखा कि पत्नी और दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े हैं. उसके गले में रस्सी के भी निशान थे. जब लोगों ने बीरेंद्र कुमार की खोजबीन शुरू की तो उसका शव घर से थोड़ी दूर पर मिला. मौके पर पहुंची पुलिस को बीरेंद्र के पिता ने बताया कि कल रात भी पति-पत्नी के बीच काफी विवाद हुआ था.

एसपी ने दी जानकारी

इधर, एसपी पीतांबर सिंह खेरवार खुद मौके पर पहुंचे और घर वालों से पूछताछ और घटनास्थल का अनुसंधान करने के बाद उन्होंने बताया कि बीरेंद्र ने ही अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली है. एसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. बेटे की बीमारी की बात भी सामने आई है. फिलहाल मामले का अनुसंधान जारी है.

