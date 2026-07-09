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हापुड़ में जर्जर भवन गिरने से पिता की मौत, बेटा घायल

हापुड़: जिले में लगातार हो रही बारिश से पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सद्दीकपुरा मोहल्ले में गुरुवार की सुबह एक जर्जर मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में 52 वर्षीय अशफाक की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया.



एसडीएम मनोज कुमार के अनुसार, मोहल्ला सद्दीकपुरा में बुधवार देर रात पिता-पुत्र घर के कमरे में सो रहे थे, गुरुवार तड़के अचानक जर्जर हो चुकी छत भरभराकर गिर गई और पिती-पुत्र दोनों मलबे में दब गए. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. उपचार के दौरान 52 वर्षीय अशफाक की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय कासिम का उपचार चल रहा है.

मृतक मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था. दूसरी करफ किसान धर्म कांटा वाली गली में भी लगातार बारिश के कारण वर्षों से बंद पड़ी जर्जर मकान की छत और दीवार का ऊपरी हिस्सा गुरुवार को भरभराकर गिर गया. मलबा गली में फैल गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान लंबे समय से बंद था. हादसे के समय गली से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नही हुआ.