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Video Call पर डोली उठी, शादी की रस्म पूरी होते ही दुनिया छोड़ गए पिता

सीतामढ़ी में एक पिता ने जीवन के आखिरी क्षणों में मौत को सिर्फ इसलिए रोके रखा ताकि अपनी लाडली के सात फेरे देख सके. पढ़ें..

Father dies after daughter wedding
बेटी की विदाई के बाद पिता की मौत (सौ. निधि का परिवार)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 26, 2026 at 5:39 PM IST

5 Min Read
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सीतामढ़ी: एक पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से कराए और उसे हंसते-हंसते विदा करे. लेकिन कभी-कभी किस्मत ऐसी कहानी लिख देती है, जिसे सुनकर हर आंख नम हो जाती है. सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में एक ऐसा ही मार्मिक मामला सामने आया, जहां अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे पिता ने वीडियो कॉल के जरिए बेटी की शादी की हर रस्म देखी.

बेटी की डोली उठते ही थम गई पिता की सांसें: जैसे ही बेटी की डोली घर से उठी, वैसे ही पिता ने भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा बस स्टैंड निवासी लालबाबू महतो की पहचान एक मेहनतकश और जिम्मेदार पिता के रूप में थी. वर्षों तक उन्होंने तुलसी बस में कंडक्टर की नौकरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण किया.

देखें वीडियो (सौ. निधि का परिवार)

छोटी बेटी निधि की थी शादी: सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी. उनकी सबसे छोटी बेटी निधि कुमारी की शादी परिवार के लिए लंबे समय से खुशियों का सबसे बड़ा अवसर थी. शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और घर में उत्सव का माहौल था.

पिता की अचानक बिगड़ी तबीयत: शादी से महज तीन दिन पहले लालबाबू महतो की अचानक तबीयत बिगड़ गई. हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके साथ पत्नी मीनू देवी और पुत्र राजेश भी अस्पताल में मौजूद थे.

लखनऊ के अस्पताल में चल रहा था इलाज: डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चलता रहा, लेकिन उनकी तबीयत इतनी नाजुक थी कि वे बेटी की शादी में शामिल होने के लिए घर नहीं लौट सके. बेटी की शादी में शामिल न हो पाने का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था. ऐसे में परिवार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया.

Father dies after daughter wedding
छोटी बेटी निधि की सगाई की तस्वीर (सौ. निधि का परिवार)

वीडियो कॉल पर देखी बेटी की शादी: अस्पताल से वीडियो कॉल के जरिए लालबाबू महतो को शादी समारोह से जोड़ा गया. मोबाइल स्क्रीन पर उन्होंने अपनी बेटी की हल्दी, मेहंदी, जयमाला, विवाह और अन्य सभी प्रमुख रस्मों को देखा. अस्पताल के बिस्तर पर लेटे-लेटे वे बार-बार स्क्रीन को निहारते रहे, मानो खुद बेटी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों.

विदाई के कुछ ही देर बाद पिता की मौत: सबसे भावुक पल तब आया, जब बेटी की विदाई का समय हुआ. वीडियो कॉल के जरिए पिता ने अपनी लाडली को दुल्हन के रूप में घर से विदा होते देखा. उस समय उनकी आंखों से आंसू बह निकले. अस्पताल के कमरे में मौजूद पत्नी और बेटे की आंखें भी नम थीं. मोबाइल स्क्रीन पर बेटी की विदाई हो रही थी और दूसरी ओर पिता अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रहे थे. परिजनों के अनुसार, बेटी की विदाई के कुछ ही देर बाद लालबाबू महतो ने अस्पताल में अंतिम सांस ली.

खुशियों के बीच टूटा दुखों का पहाड़: एक ही दिन में परिवार ने दो बिल्कुल अलग-अलग भावनाओं का सामना किया. जहां एक ओर बेटी नए जीवन की शुरुआत के लिए ससुराल रवाना हुई, वहीं दूसरी ओर पिता हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए. खुशियों के बीच आया यह दुख पूरे परिवार पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा.

Father dies after daughter wedding
पत्नी मीनू देवी के साथ लालबाबू महतो की तस्वीर (सौ. निधि का परिवार)

घटना ने लोगों को किया भावुक: इस घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया. जो लोग शादी की खुशियों में शामिल थे, वे कुछ ही देर बाद शोक में डूब गए. अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ भी इस भावुक क्षण के साक्षी बने. पत्नी मीनू देवी के लिए यह पल असहनीय था. एक तरफ बेटी की विदाई की जिम्मेदारी थी तो दूसरी ओर जीवनसाथी को खोने का गम.

अधूरा रह गया पिता सपना: वहीं पुत्र राजेश ने एक ही दिन में बहन की विदाई और पिता के निधन का दर्द झेला. लालबाबू महतो अपने पीछे पत्नी, तीन पुत्र और दो पुत्रियों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनकी यह आखिरी इच्छा कि वे अपनी बेटी की शादी देखें, भले ही वीडियो कॉल के माध्यम से पूरी हो गई, लेकिन बेटी को अपने हाथों से विदा करने का सपना अधूरा ही रह गया. यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए, बल्कि हर उस पिता की भावना को सामने लाती है, जिसकी दुनिया उसकी संतान की खुशियों में बसती है.

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