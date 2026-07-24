पति-पत्नी के विवाद में बीच-बचाव करने आए बुजुर्ग पिता की चाकू लगने से मौत
खाना बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी में हुआ था विवाद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:49 PM IST
बरेली: बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान चाकू लगने से मौत का मामला सामने आया है, जहां तैय्यतपुर गांव में खाना बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में पति हाथ में चाकू लेकर पत्नी को डराने के लिए उसके पीछे दौड़ा. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे पिता के सीने में चाकू लग गया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, बाबूराम नामक शख्स मजदूरी करके घर लौटा था. घर पहुंचने के बाद खाना बनाने की बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई. इसी बीच बाबूराम ने हाथ में चाकू उठा लिया और पत्नी को डराने के इरादे से उसके पीछे दौड़ पड़ा. घर में चीख-पुकार सुनकर उसके पिता रामदीन कोरी पुत्र जसवंत बीच-बचाव करने पहुंच गए.
बीच-बचाव के दौरान रामदीन बीच में आ गए और उनके सीने में चाकू लग गया. गंभीर रूप से घायल रामदीन जमीन पर गिर पड़े. परिजन उन्हें संभाल पाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही बिथरी चैनपुर थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
बिथरी चैनपुर इंस्पेक्टर राजेश बाबू मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि आरोपी मजदूरी करके घर लौटा था. खाना बनाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया. पति ने पत्नी को डराने के मकसद से हाथ में चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ लगा दी. इसी दौरान पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद की आवाज सुनकर पिता बीच-बचाव के लिए आ गए और घटना के दौरान उनके सीने में चाकू लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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