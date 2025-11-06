ETV Bharat / state

मसूरी में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बाइक, पिता की मौत, बेटा गंभीर घायल

मसूरी: मसूरी-देहरादून मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों मसूरी में पेंट-पुताई का काम करने जा रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.

घटना की सूचना 112 नंबर के माध्यम से पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही कोल्हू खेत चौकी पुलिस और राजपुर थाना की टीम आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. हादसा गलोगी के पास हुआ, जहां हाल ही में सड़क किनारे पुश्ते का निर्माण कार्य चल रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि बाइक यूके 07-एबी- 7926 मसूरी की ओर जाते हुए गहरी खाई में गिर गई थी. हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा मोटरसाइकिल से छिटक कर पहाड़ी पर ही फंस गया था.

पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को बमुश्किल खाई से निकाला और एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया. हादसे की सूचना पर फायर सर्विस मसूरी और एसडीआरएफ देहरादून की टीमें भी मौके पर पहुंची. राहत-बचाव अभियान चलाकर टीमों नीचे गिरी मोटरसाइकिल तक पहुंच बनाई, जहां एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, उसे काफी मशक्कत के बाद खाई से निकाला गया. मृतक की पहचान अशफाक अहमद (40 वर्ष) पुत्र फारूक अहमद, निवासी रायपुर अधोवाला, जैन प्लॉट, देहरादून के रूप में हुई है. घायल का नाम फैजान अहमद (14 वर्ष) है, जो मृतक का बेटा है. सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए.