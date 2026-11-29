बचपन में पिता का साया उठा, मां ने दूसरों के घरों बर्तन मांजकर पाला, बेटा बना पैरा कमांडो, वर्दी देख छलक पड़ीं मां की आंखें
छबड़ा में पैरा कमांडो हेमंत सुमन का हुआ भव्य स्वागत, मां आशा देवी को सलामी देकर पहनाई टोपी,
Published : November 29, 2026 at 6:29 PM IST
बारां: कुछ कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं होतीं, बल्कि संघर्ष, त्याग, हौसले और मां की ममता की मिसाल बन जाती हैं. छबड़ा के हेमंत कुमार सुमन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पिता का साया बचपन में ही उठ गया, मां आशा देवी ने दूसरों के घरों में काम कर अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण किया. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने बेटे के सपनों को टूटने नहीं दिया. वही बेटा आज अग्निवीर से पैरा कमांडो की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर वर्दी में लौटा तो पूरे छबड़ा में भव्य स्वागत हुआ और बेटे को वर्दी में देख मां की आंखें खुशी से छलक आईं.
2014 में हुआ था हेमंत के पिता का निधन : हेमंत के भाई हरीश सुमन ने बताया कि हेमंत के जीवन में संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था. वर्ष 2014 में जब वह महज 8 वर्ष का था, तब पिता का निधन हो गया. मां आशा देवी ने हार नहीं मानी और दूसरों के घरों में काम कर दो बेटों और एक बेटी को पाला.वर्ष 2025 में छोटे बेटे हेमंत का अग्निवीर योजना के तहत सेना में चयन हुआ. करीब एक वर्ष की कठिन ट्रेनिंग के साथ उसने पैरा कमांडो की विशेष ट्रेनिंग भी पूरी की. रविवार को जब वह छबड़ा लौटा तो कस्बे में उत्सव जैसा माहौल बन गया. जगह-जगह फूल-मालाओं से स्वागत हुआ और देशभक्ति के नारों से माहौल गौरवपूर्ण हो गया.
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मां को सलामी देकर टोपी पहनाई, नम हो गईं आंखें : इस पूरे स्वागत समारोह का सबसे भावुक पल तब आया, जब हेमंत अपने घर पहुंचा. उसने सबसे पहले अपनी मां आशा देवी को सैन्य अंदाज में सलामी दी और फिर अपने सिर की सेना की टोपी उतारकर मां के सिर पर रख दी. मां का आशीर्वाद लेते हुए यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.
भाई बोला- अब खुशियों के दिन आएंगे : हेमंत के भाई हरीश सुमन ने भावुक होते हुए बताया कि परिवार ने काफी बुरे दिन देखे हैं. पिता के निधन के बाद मां ने मेहनत कर तीनों भाई-बहनों को बड़ा किया. आज छोटा भाई देश की सेवा के लिए चुना गया है और उसने कठिन ट्रेनिंग पूरी की है, तो परिवार को उम्मीद है कि अब खुशियों के दिन आएंगे. हेमंत की उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन हालात में अपने सपनों को अधूरा मान लेते हैं.
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