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बचपन में पिता का साया उठा, मां ने दूसरों के घरों बर्तन मांजकर पाला, बेटा बना पैरा कमांडो, वर्दी देख छलक पड़ीं मां की आंखें

पैरा कमांडो हेमंत सुमन का हुआ स्वागत ( ETV Bharat Baran )

बारां: कुछ कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं होतीं, बल्कि संघर्ष, त्याग, हौसले और मां की ममता की मिसाल बन जाती हैं. छबड़ा के हेमंत कुमार सुमन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पिता का साया बचपन में ही उठ गया, मां आशा देवी ने दूसरों के घरों में काम कर अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण किया. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने बेटे के सपनों को टूटने नहीं दिया. वही बेटा आज अग्निवीर से पैरा कमांडो की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर वर्दी में लौटा तो पूरे छबड़ा में भव्य स्वागत हुआ और बेटे को वर्दी में देख मां की आंखें खुशी से छलक आईं.