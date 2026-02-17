ETV Bharat / state

लक्सर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार पिता की मौके पर मौत, 14 साल के बेटे की हालत गंभीर

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में बालावाली रोड पर देर रात अकोढा कला गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. बाइक सवार पिता-पुत्र गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गए. इस हादसे में पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया.

बताया जा रहा है कि देर रात पंडितपुरी निवासी 35 साल के लोकेंद्र अपने 14 साल के बेटे अनमोल के साथ किसी काम से अपनी मोटर साइकिल से जा रहे थे. तभी बीच रास्ते में लक्सर-बालावाली रोड पर अकोढा कला की पुलिया के पास गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आए गए.

इस हादसे में पिता लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 14 साल का बेटा अनमोल गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भीड़ को देखकर फरार हो गया. राहगीरों ने 108 को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस घायल अनमोल को लेकर हॉस्पिटल गई, जहां डॉक्टरों उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

इस बाबत लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण कोश्यारी ने बताया कि मृतक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही हादसों के सही कारणों का पता चल पाएगा. ट्रैक्टर के ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है.