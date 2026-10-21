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देवरिया में बाप-बेटी और भाई जिंदा जले, पत्नी की हालत गंभीर; चचेरे भाइयों के क़त्ल से कोहराम

आग लगने और डबल मर्डर से 5 जिंदगियां तबाह. ( Etv Bharat )

देवरिया: भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार गांव में मंगलवार की आधी रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया. लालचंद के 32 वर्षीय बेटे जितेंद्र प्रसाद की झोपड़ी में अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि सो रहे परिवार को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

वहीं देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर मंगलवार की देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. बढ़या हरदो गांव के पास सड़क पर दो युवकों की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई.

देवरिया में बाप-बेटी और भाई जिंदा जले. (Etv Bharat) झोपड़ी में उस वक्त जितेंद्र, उसका भाई बालकिशन, जितेंद्र की 3 साल की मासूम बेटी शनि और पत्नी लीला सो रहे थे. चारों आग में घिर गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और आग बुझाने में जुट गए. साथ ही अग्निशमन टीम को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और चारों झुलसे लोगों को आनन-फानन में सीएचसी भटनी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जितेंद्र, उसकी 3 साल की बेटी शनि और भाई बालकिशन को मृत घोषित कर दिया. देवरिया में अगलगी और डबल मर्डर से कोहराम. (ETV Bharat) वहीं जितेंद्र की पत्नी लीला की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही एसपी अभिजीत आर शंकर समेत जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया. एक साथ तीन मौतों से गांव में कोहराम मच गया है. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटा है. डबल मर्डर, चचेरे भाइयों की चाकू मारकर हत्या देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर मंगलवार की देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. बढ़या हरदो गांव के पास सड़क पर दो युवकों की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक चचेरे भाई हैं और दोनों सरकारी नौकरी में थे. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. चचेरे भाइयों के क़त्ल से कोहराम, पुलिस कर रही जांच. (ईटीवी भारत) मेला देखने गए थे दोनों भाई जानकारी के मुताबिक मईल थाना क्षेत्र के करजहां निवासी वकील यादव पुत्र राजदेव यादव और ईटहुरा हजाम टोला निवासी विनय यादव पुत्र रामछबीला यादव बाइक से दशहरा मेला देखने गए थे. देर रात जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी बढ़या हरदो गांव के पास अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोककर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया.