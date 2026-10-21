देवरिया में बाप-बेटी और भाई जिंदा जले, पत्नी की हालत गंभीर; चचेरे भाइयों के क़त्ल से कोहराम
देवरिया में आधी रात को आग का तांडव, झोपड़ी में सो रहे बाप-बेटी और भाई जिंदा जले, वहीं चचेरे भाइयों को मर्डर हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 8:38 AM IST
देवरिया: भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार गांव में मंगलवार की आधी रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया. लालचंद के 32 वर्षीय बेटे जितेंद्र प्रसाद की झोपड़ी में अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि सो रहे परिवार को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.
वहीं देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर मंगलवार की देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. बढ़या हरदो गांव के पास सड़क पर दो युवकों की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई.
झोपड़ी में उस वक्त जितेंद्र, उसका भाई बालकिशन, जितेंद्र की 3 साल की मासूम बेटी शनि और पत्नी लीला सो रहे थे. चारों आग में घिर गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और आग बुझाने में जुट गए. साथ ही अग्निशमन टीम को सूचना दी गई.
सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और चारों झुलसे लोगों को आनन-फानन में सीएचसी भटनी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जितेंद्र, उसकी 3 साल की बेटी शनि और भाई बालकिशन को मृत घोषित कर दिया.
वहीं जितेंद्र की पत्नी लीला की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही एसपी अभिजीत आर शंकर समेत जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया. एक साथ तीन मौतों से गांव में कोहराम मच गया है. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटा है.
डबल मर्डर, चचेरे भाइयों की चाकू मारकर हत्या
देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर मंगलवार की देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. बढ़या हरदो गांव के पास सड़क पर दो युवकों की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक चचेरे भाई हैं और दोनों सरकारी नौकरी में थे. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
मेला देखने गए थे दोनों भाई
जानकारी के मुताबिक मईल थाना क्षेत्र के करजहां निवासी वकील यादव पुत्र राजदेव यादव और ईटहुरा हजाम टोला निवासी विनय यादव पुत्र रामछबीला यादव बाइक से दशहरा मेला देखने गए थे. देर रात जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी बढ़या हरदो गांव के पास अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोककर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया.
घटनास्थल का मंजर भयावह था. दोनों के शव सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे, जबकि उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली. आशंका जताई जा रही है कि पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.
112 पर मिली सूचना, एसपी मौके पर पहुंचे
पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर. शंकर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डायल 112 पर सूचना मिली थी कि रामजानकी मार्ग पर दो लोग घायल अवस्था में पड़े हैं। सूचना पर मईल पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों की मौत हो चुकी थी.
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी देवरिया खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया. उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया. एसपी ने मामले के जल्द खुलासे के लिए तीन विशेष टीमें गठित कर दी हैं.
एक रेलवे में, दूसरा आवास विकास में था कार्यरत
मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. वकील यादव रेलवे में कर्मचारी था और उसकी ड्यूटी लार रोड के केबिन पर थी.
वहीं विनय यादव को उसके पिता की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी. वह गोरखपुर में आवास विकास विभाग में कार्यरत था.
दोनों की मौत की खबर मिलते ही करजहां और ईटहुरा गांव में मातम पसर गया. देर रात तक परिजन और ग्रामीण थाने और घटनास्थल पर जुटे रहे.
थाना प्रभारी विकास नाथ का कहना है कि हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुरानी रंजिश या अन्य कारणों को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है.