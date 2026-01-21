पुत्र का इलाज नहीं करा पा रहे पिता ने दी थी जान, JMM ने निजी अस्पताल पर की कार्रवाई की मांग
आर्थिक अभाव में गिरिडीह के एक आदिवासी पिता ने जान दे दी थी. अब इस मामले को लेकर जेएमएम का तेवर सख्त हैं.
Published : January 21, 2026 at 8:54 PM IST
गिरिडीह: 15 जनवरी को पीरटांड प्रखंड के हरलाडीह निवासी चारो बास्के ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या के पीछे की वजह आर्थिक अभाव रहा था. पैसे की तंगी के कारण चारो अपने घायल पुत्र बबलू बास्के का इलाज नहीं करवा पा रहा था. यही बात उसे खल रही थी. चारो ने परिचितों के पास हाथ फैलाया, बहुत मुश्किल से डेढ़ लाख जुगाड़ हुआ था. लेकिन अस्पताल में तो पांच लाख की दरकार थी. चारो बास्के पांच लाख जुगाड़ नहीं कर सका और उसने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया. अब चारो के शव का भी अंतिम संस्कार हो चुका है.
सरकार आयी हरकत में, बबलू को लाया गया रांची
चारो बास्के की मौत वाली इस खबर को ईटीवी भारत ने 15 जनवरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. खबर के प्रकाशित होने और कार्यकर्ताओं से भी स्थिति की जानकारी मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह हरकत में आए. पूरे मामले से स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार को अवगत करवाया गया. विदेश यात्रा पर गए मंत्री सुदिव्य ने विदेश से ही गिरिडीह और धनबाद के डीसी को मामले पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया. इसके बाद धनबाद के जेपी अस्पताल में इलाजरत बबलू को प्रशासन ने तुरंत ही रांची में भर्ती करवाया. अब मंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दे दिया है.
जेएमएम ने प्रबंधन और एंबुलेंस चालक पर की कार्रवाई की मांग
इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर तल्ख हैं. जेएमएम जिलाध्यक्ष ने अस्पताल के साथ-साथ एंबुलेंस के चालक पर कार्रवाई की मांग की है. ईटीवी भारत से बात करते हुए जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायल होने के बाद बबलू बास्के, बबलू का भतीजा और राजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के परिजन डुमरी स्थित क्षितिज अस्पताल ले गए. क्षितिज से इन्हें जेपी अस्पताल धनबाद रेफर कर दिया गया. जबकि परिजन बार-बार क्षितिज अस्पताल को यह कहते रहे कि पीएमसीएच रेफर कीजिए, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना गया और क्षितिज के एंबुलेंस के चालक बबलू के साथ-साथ राजेंद्र को लेकर जेपी अस्पताल चला गया.
इलाज महंगा रहा और रकम की जुगाड़ के कारण ही तनाव बढ़ा, जिसके बाद चारो ने आत्महत्या कर ली. फिलहाल मंत्री सुदिव्य कुमार के प्रयास से बबलू को उक्त अस्पताल से निकालकर रांची में भर्ती करवाया गया है. बबलू के अलावा इसी जेपी अस्पताल में भर्ती राजेंद्र के साथ भी यही सब हो रहा है. परिजन ने कहा कि इस मामले में प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. जो भी अस्पताल मरीजों का शोषण करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही एंबुलेंस चालकों की दलाली भी बंद होनी चाहिए.
चारो के बेटे ने बताई पूरी कहानी
ईटीवी भारत से बात करते हुए मृतक चारो के पुत्र राजकुमार बास्के ने पूरी कहानी बताई. कहा कि 12 जनवरी को बाइक से आ रहे उसके भाई बबलू व भतीजा को अज्ञात बोलेरो वाहन ने धक्का मारा था. दुर्घटना के बाद बबलू दूर जा गिरा और सड़क के किनारे खड़ा राजेंद्र सिंह चोटिल हो गया. घटना के बाद तीनों घायलों को लेकर वे लोग डुमरी गए. जहां क्षितिज नामक अस्पताल संचालित है. इस अस्पताल में मामूली तौर पर इलाज करने के बाद तीनों को धनबाद के जेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया.
परिजन रेफर को लेकर बार-बार कहते रहे हैं कि पीएमसीएच रेफर कीजिये. लेकिन क्षितिज के प्रबंधन और एंबुलेंस चालक ने एक नहीं सुनी. उन्होंने बताया कि अस्पताल में बबलू के इलाज में काफी खर्च आने लगा और घर वाले इसी रकम को जुगाड़ करने में परेशान होने लगे. इसी परेशानी में आकर पिता ने जान दे दी. इधर जेपी में इलाजरत राजेंद्र के साढ़ू कहते हैं कि उनके साथ भी यही हो रहा है.
उस रात को तीनों मरीजों को पीएमसीएच ले जाने का निर्देश नर्सिंग होम द्वारा दिया गया था. लेकिन मरीज के परिजनों ने ही जेपी अस्पताल ले जाने को कहा, जिसके बाद वह मरीज को उक्त अस्पताल ले गया: मोदक कुमार, एम्बुलेंस ड्राइवर
जनसेवा से हम समझौता नहीं करते: जेपी अस्पताल
जेपी अस्पताल धनबाद के निदेशक नित्यानंद मंडल से बात की गई. फोन पर हुई बातचीत में नित्यानंद ने कहा कि उनके अस्पताल में मरीजों का शोषण नहीं होता है. यहां मरीजों को पूरी व्यवस्था दी जाती है और ज्यादा बिल भी नहीं लिया जाता है. उनके यहां किसी दलाल की भी एंट्री नहीं है. उन्होंने कहा कि जो आरोप जेएमएम या मरीज के परिजन लगा रहे हैं, वह गलत है. किसी भी मरीज का दोहन उनके अस्पताल में नहीं किया गया है. राज्य सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को सभी अस्पताल के शुरू करने पर रहना चाहिए न कि मरीजों को उचित सेवा देने वाले हॉस्पिटल पर झूठा आरोप लगाना चाहिए.
हरलाडीह के चारो बास्के सुसाइड मामले को लेकर एक आवेदन मृतक के परिजन द्वारा थाना में दिया गया है, जो आवेदन में जेपी अस्पताल धनबाद और क्षितिज नर्सिंग होम प्रबंधन तथा एम्बुलेंस चालक पर कई आरोप लगाए गए हैं. आगे की कार्रवाई की जा रही है: सुमित कुमार, एसडीपीओ डुमरी
क्षितिज अस्पताल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
क्षितिज नर्सिंग होम के निदेशक अशोक कुमार ने कहा कि उनके यहां से किसी मरीज को रेफर हमेशा उच्च संस्थान जैसे पीएमसीएच में किया जाता है. अब जब
घायल के परिजनों ने बोला होगा कि उन्हें जेपी अस्पताल जाना है, तभी एंबुलेंस के चालक द्वारा मरीजों को उक्त निजी अस्पताल ले जाया गया होगा. उन्होंने कहा कि उनके नर्सिंग होम द्वारा जारी किए गए रेफर स्लीप में कभी भी किसी निजी अस्पताल का जिक्र नहीं किया जाता. अशोक कुमार ने कहा कि उनके नर्सिंग होम पर लगा आरोप गलत और बेबुनियाद है.
