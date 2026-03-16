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गुरुग्राम में पिता ने दो साल की मासूम बेटी के साथ की खुदकुशी, मामले की तफ्तीश जारी

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में पिता ने बेटी के साथ खुदकुशी कर ली जिसके बाद हड़कंप का माहौल है. मौके पर ही दोनों की गिरने से मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पिता ने बेटी के साथ की खुदकुशी : गुरुग्राम की जॉय विले सोसाइटी की 23वीं मंजिल पर एक शख्स ने अपनी दो साल की मासूम बेटी के साथ खुदकुशी कर ली. दोनों की आवाज़ सुनकर आसपास के सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. साथ ही पुलिस को मामले की सूचना दी गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली का रहने वाला है शख्स : चौकी प्रभारी एसआई जगमाल ने बताया कि मृतक की पहचान नागलोई दिल्ली के रहने वाले राहुल के रूप में हुई है. राहुल अपनी पत्नी व बेटी के साथ यहां रहता था. फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की मानें तो अभी इस घटना के पीछे के कारणों का कुछ पता नहीं लगा है. मृतक के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है. प्रारंभिक तौर की जांच में पारिवारिक विवाद होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है.