झज्जर में पिता ने दो मासूमों की हत्या कर खुदकुशी की, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस, कमरे में मिली लाशें
हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में एक पिता ने दो बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली है.
Published : July 14, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 10:59 PM IST
झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर की ओमैक्स सिटी स्थित बीपीएल फ्लैट्स में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक किराए के फ्लैट में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव बरामद हुए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिता ने पहले अपने दो मासूम बच्चों की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.
सुनील की पत्नी मायके गई थी : मृतक की पहचान सुनील के रूप में हुई है, जो मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के खुडान गांव का रहने वाला था. उसका परिवार बहादुरगढ़ के लाइनपार स्थित हरि नगर में रहता है. सुनील ओमैक्स सिटी के बीपीएल फ्लैट्स के फ्लैट नंबर 309 में किराए पर रह रहा था और ड्राइविंग के साथ-साथ प्रॉपर्टी का काम भी करता था. बताया जा रहा है कि सुनील की पत्नी मायके गई हुई थी. वो सोमवार को अपने भाइयों के घर से ये कहकर फ्लैट पर लौटा था कि पत्नी वापस आने वाली है. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ऐसा खौफनाक मंजर सामने आएगा, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी.
पुलिस ने दरवाजा खुलवाया : मंगलवार सुबह जब फ्लैट के भीतर कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों को शक हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाया गया. अंदर का दृश्य बेहद भयावह था. कमरे में दो मासूम बच्चों के शव पड़े थे, जबकि सुनील का शव भी पड़ा मिला. घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.
पुलिस की जांच जारी : घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पूरे फ्लैट की बारीकी से जांच की. पुलिस परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके. फिलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है. इस हृदयविदारक घटना ने बहादुरगढ़ ही नहीं, पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. आखिर एक पिता ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा.
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