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बच्चों की कस्टडी मां को मिलने से पिता 132 केवी टावर पर चढ़ा

साजापहाड़ गांव का निवासी बलराम सिंह और उसकी पत्नी देववती सिंह के बीच कुटुंब न्यायालय में मामला विचाराधीन था. शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों बच्चों की अभिरक्षा मां को सौंपने का आदेश दिया. आदेश में स्पष्ट किया गया कि बच्चों पर प्रथम अधिकार मां का है इसलिए बच्चों को तुरंत मां को सौंपा जाए.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कुटुंब न्यायालय के आदेश के बाद बच्चों की कस्टडी मां को सौंपे जाने से आहत एक पिता हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया. घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

132 केवी टावर पर चढ़ा पिता (ETV Bharat Chhattisgarh)

बच्चों के मां के साथ जाने पर पिता टावर पर चढ़ा

कोर्ट के आदेश और तहसील प्रशासन के निर्देश पर पुलिस टीम गांव पहुंची और दोनों बच्चों को मां देववती सिंह को सुपुर्द कर दिया गया. बच्चों के मां के साथ चले जाने के बाद पिता बलराम सिंह गहरे आघात में आ गया और 132 केवी हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया.

पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पोड़ी थाना को जानकारी दी. सूचना पर थाना प्रभारी ओपी दुबे दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराई गई. साथ ही तहसीलदार समीर शर्मा और सीएसपी दीपिका मिंज भी मौके पर पहुंचे.

टावर पर चढ़े युवक को समझाइश देकर उतारा

करीब दो घंटे तक चले समझाइश और प्रयास के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया. इसके बाद उसे समझाइश देकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

कुटुंब न्यायालय के आदेशानुसार बच्चों को मां को सुपुर्द किया गया था. इसके बाद व्यक्ति हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. समझाइश के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारकर परिजनों को सौंप दिया गया है-ओपी दुबे, थाना प्रभारी, पोड़ी थाना

घटना के दौरान नागपुर चौकी प्रभारी शेष नारायण सिंह, सुरसेन तिर्की, मुमताज खान, अजय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.