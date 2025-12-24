ETV Bharat / state

'व्हीलचेयर नहीं दिया..' जवान बेटी को पीठ पर लादकर सदर अस्पताल में घूमता रहा पिता

घायल बेटी को पीठ पर टांगकर घूमता रहा पिता ( ETV Bharat )