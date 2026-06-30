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'बेटी हुई है..' नई कार खरीदी, पूरे शहर में घुमाया... बिहार के इस माता-पिता ने जीत लिया दिल

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच का संदेश देने वाली एक अनोखी पहल देखी गई. ठाकुरगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या-11 स्थित पेट्रोल पंप चौक के रहने वाले साकिब राजा ने अपनी नवजात बेटी के जन्म की खुशी को यादगार बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.

बेटी के आगमन पर अनोखा स्वागत: बेटी के जन्म के बाद उन्होंने नई चारपहिया गाड़ी खरीदी और उसपर बड़े-बड़े बैनर लगाकर पूरे ठाकुरगंज नगर क्षेत्र में खुशी का इजहार किया. गाड़ी पर लगे बैनर में बड़े अक्षरों में लिखा था, "बेटी हुई है."

बेटी के जन्म पर जश्न (ETV Bharat)

साकिब की प्रतिज्ञा हुई पूरी: साकिब राजा ने बताया कि उन्होंने वर्षों पहले अपने मन में संकल्प लिया था कि जब तक उनके घर बेटी का जन्म नहीं होगा, तब तक वह चारपहिया वाहन नहीं खरीदेंगे. उनके घर पहले से पांच वर्ष का एक बेटा है, लेकिन वह लंबे समय से बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार जब उनके घर लक्ष्मी के रूप में बेटी ने जन्म लिया तो उन्होंने अपना संकल्प पूरा करते हुए नई गाड़ी खरीदी और उसी गाड़ी में बैनर लगाकर पूरे शहर में बेटी के जन्म की खुशियां मनाईं.

सभी ने की सराहना: जैसे ही यह गाड़ी ठाकुरगंज की सड़कों पर निकली, लोगों की नजर उस पर लगे संदेश पर पड़ी. शुरुआत में लोग हैरान हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह बेटी के जन्म का जश्न है, तो हर कोई साकिब राजा की इस सोच की सराहना करने लगा. राह चलते लोगों ने गाड़ी रोककर बधाई दी, जबकि कई लोगों ने मोबाइल से तस्वीरें और वीडियो भी बनाए.

बधाई देने का दौर जारी: देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने साकिब राजा व उनके परिवार को शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया. साकिब राजा का कहना है कि बेटियां किसी भी परिवार की शान और सम्मान होती हैं.