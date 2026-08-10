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रामपुर में नाबालिग बेटी के छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने वाले पिता की लाश मिली, सीने में लगी गोली

बेटे की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा, सुसाइड नोट मिलने की भी बात

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 10:39 AM IST

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रामपुर: शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने वाले पिता की लाश खेत में मिली है. बीते 23 मई को पिता ने एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. प्रथम दृष्टया सामने आया है कि सीने में गोली लगी है. इसी के साथ सुसाइड नोट मिलने की बात भी कही जा रही है. हालांकि मामला संदिग्ध है. मृतक के बेटे की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इधर परिवार का आरोप है कि इसके बाद से ही आरोपी पक्ष की ओर से मुकदमे में समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और धमकियां भी दी जा रही थीं.

बताया जा रहा है कि रविवार सुबह नाबालिग का पिता खेत की ओर गया था. कुछ समय बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनका शव खेत में लहुलुहान हालत में पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतक के सीने में गोली लगी थी.

मृतक के बेटे की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संजीव कुमार, पूर्व प्रधान समेत शिव, आकाश, रिशिपाल, सत्यवीर, संजय, आदित्य और निगम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. पुलिस खेत और आसपास के इलाके में कॉम्बिंग कर रही है.

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मृतक ने पहले अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. दूसरी ओर, घटना से दो दिन पहले मृतक के खिलाफ भी छेड़छाड़ की शिकायत दिए जाने की बात सामने आई है. पुलिस दोनों पक्षों से जुड़े तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक मौके से सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है, लेकिन उसकी जांच अभी बाकी है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि गोली चलाने में इस्तेमाल हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद गोली और हथियार से जुड़े तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपियों की भूमिका समेत पूरे मामले की जांच में जुटी है. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि राजेश की मौत हत्या है या इसके पीछे कोई दूसरा कारण था?

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