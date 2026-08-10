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रामपुर में नाबालिग बेटी के छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने वाले पिता की लाश मिली, सीने में लगी गोली

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने वाले पिता की लाश खेत में मिली है. बीते 23 मई को पिता ने एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. प्रथम दृष्टया सामने आया है कि सीने में गोली लगी है. इसी के साथ सुसाइड नोट मिलने की बात भी कही जा रही है. हालांकि मामला संदिग्ध है. मृतक के बेटे की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इधर परिवार का आरोप है कि इसके बाद से ही आरोपी पक्ष की ओर से मुकदमे में समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और धमकियां भी दी जा रही थीं. बताया जा रहा है कि रविवार सुबह नाबालिग का पिता खेत की ओर गया था. कुछ समय बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनका शव खेत में लहुलुहान हालत में पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतक के सीने में गोली लगी थी. मृतक के बेटे की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संजीव कुमार, पूर्व प्रधान समेत शिव, आकाश, रिशिपाल, सत्यवीर, संजय, आदित्य और निगम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.