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प्रयागराज में पिता ने बेटे को जूसर के हैंडल पीट-पीटकर मार डाला, सिर पर किए ताबड़तोड़ वार

प्रयागराज : शहर के करेली इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बेहरम पिता ने अपने 20 साल के बेटे की जूसर के हैंडल से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पिता ने बेटे के सिर पर कई वार किए. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, पप्पू जायसवाल अपने तीन बेटों और पत्नी के साथ करेली की चाट वाली गली में रहता है. जबकि बेटा प्रियांशु जूस की दुकान लगाता था. पप्पू की पत्नी ने पुलिस को बताया कि रात में पूरे परिवार ने एक साथ खाना खाया. इसके बाद सभी छत पर सोने चले गए. देर रात बेटे प्रियांशु की चीखने की आवाज सुनाई दी तब व दोनों बेटों के साथ भागकर कमरे में पहुंची. वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए.

पत्नी ने बत्या कि बेटे को जगाकर छत से अपने कमरे में ले गया था और जूसर के हैंडल से मारना शुरू कर दिया. बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और पिता के हाथ में जूसर हैंडल था. कमरे में चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था. पति ने धमकाया कि रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुमको भी मार डालेंगे.