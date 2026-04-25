प्रयागराज में पिता ने बेटे को जूसर के हैंडल पीट-पीटकर मार डाला, सिर पर किए ताबड़तोड़ वार
पत्नी ने पुलिस को बताया, छत से जगाकर बेटे अपने कमरे में ले गया, फिर मार डाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 3:36 PM IST
प्रयागराज : शहर के करेली इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बेहरम पिता ने अपने 20 साल के बेटे की जूसर के हैंडल से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पिता ने बेटे के सिर पर कई वार किए. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, पप्पू जायसवाल अपने तीन बेटों और पत्नी के साथ करेली की चाट वाली गली में रहता है. जबकि बेटा प्रियांशु जूस की दुकान लगाता था. पप्पू की पत्नी ने पुलिस को बताया कि रात में पूरे परिवार ने एक साथ खाना खाया. इसके बाद सभी छत पर सोने चले गए. देर रात बेटे प्रियांशु की चीखने की आवाज सुनाई दी तब व दोनों बेटों के साथ भागकर कमरे में पहुंची. वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए.
पत्नी ने बत्या कि बेटे को जगाकर छत से अपने कमरे में ले गया था और जूसर के हैंडल से मारना शुरू कर दिया. बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और पिता के हाथ में जूसर हैंडल था. कमरे में चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था. पति ने धमकाया कि रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुमको भी मार डालेंगे.
शोर और चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पूछताछ के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई. बाद में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया.
एसीपी निकिता श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पप्पू नशे का आदी था और अपनी पत्नी पर शक था. कुछ दिन पहले ही पति-पत्नी में विवाद हुआ था और बात थाने तक गई थी लेकिन समझौते के बाद दोनों फिर साथ रहने लगे थे.
यह भी पढ़ें: मेरठ में थाने के अंदर 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, केस रफा-दफा करने के लिए मांगे थे रुपये