रिश्ते शर्मसार, पिता पर लगा सौतेली नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार

कोटद्वार: पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार पुलिस ने सौतेली नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में 32 साल के पिता को गिरफ्तार किया. पीड़िता की मां ने कोटद्वार पुलिस कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया गया था कि नाबालिग बेटी 6 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे से घर से लापता है. पुलिस ने आरोपी पिता को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पौड़ी जिले में हुई एक घटना ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया. एक पिता पर अपनी सौतेली नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले के कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने एक नाबालिग बालिका की गुमशुदगी के मामले का खुलासा करते हुए उसके सौतेले पिता को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया.

पुलिस की तत्परता से न केवल बालिका सकुशल मिल गई, बल्कि घर के भीतर चल रहे इस जघन्य अपराध का भी पर्दाफाश हो गया. दरअसल, 6 फरवरी को कोटद्वार निवासी एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए कहीं चली गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर खोजबीन के निर्देश दिए.

CCTV और नानी की पूछताछ से मिला सुराग: प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगाले. जांच में पता चला कि बालिका 6 फरवरी की सुबह अपनी नानी के पास बीईएल रोड गई थी. नानी ने बताया कि बच्ची बहुत डरी हुई थी और अपने माता-पिता के साथ रहने से मना कर रही थी. नानी ने उसे सिगड़ी क्षेत्र में एक परिचित के घर छोड़ दिया था. जहां से पुलिस ने उसे सकुशल अपनी हिफाजत में ले लिया. जब पुलिस ने बालिका को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने जो बताया वह झकझोर देने वाला था.