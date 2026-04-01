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पिता पर 13 साल की मासूम से रेप का आरोप, सौतेली मां ने दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता पर ही अपनी 13 साल की मासूम बच्ची का रेप करने का आरोप लगा है. इस मामले में पीड़िता की सौतेली मां ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

सौतेली मां ने खोला राज: जानकारी के अनुसार पीड़िता की सौतेली मां ने रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर में महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि उसका पति नशे का आदी है. अक्सर नशे में घर आता है और फिर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है. पीड़िता आरोपी की पहली पत्नी से जन्मी संतान है, जिसकी देखभाल उसकी सौतेली मां कर रही है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल: मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (2) F, 115 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(N) व 6 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है.