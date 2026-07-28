संभल में बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार, प्रेम-प्रसंग से नाराज था
पिता के धक्के से बेटी की मौत, आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:08 AM IST
संभल: थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव कासिमपुर में एक युवती की मौत के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोप है कि 24 जुलाई को 20 वर्षीय बेटी की प्रेम-प्रसंग से नाराज पिता ने धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर पड़ी ईंट पर गिर कर बेहोश हो गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.
एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार, घटना संभल जनपद की तहसील चंदौसी थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव कासिमपुर कायस्थ की है. मृतक की पहचान रोहतास की पुत्री सूरजमुखी (20) के रूप में हुई है. कृष्ण विश्नोई ने सोमवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम-प्रसंग में मारपीट और धक्का लगने से घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.
हालंकि, घायल अवस्था में पिता रोहतास ने बेटी को पहले गांव के एक डॉक्टर को दिखाया और फिर दूसरे अस्पताल ले गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, पिता ने बेटी की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया और रविवार सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी.
एसपी ने बताया कि युवती की मौत के मामले में आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.
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